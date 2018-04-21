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Avusturyalı siyasetçi: Göçmen akınının arkasında Soros olabilir

21.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) önde gelen isimlerinden Johann Gudenus, işadamı George Soros'un Avrupa'ya yönelik mülteci akınından sorumlu olabileceğini savundu.

Avusturyalı siyasetçi: Göçmen akınının arkasında Soros olabilir

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, Avusturya'da yaşanan mülteci akınının sorumlusunun milyarder işadamı George Soros olabileceğini söyledi.

Avusturya'da yayımlanan günlük gazete Die Presse'de Cumartesi günü çıkan röportajda Gudenus, "Avrupa'ya bu derecede bir kitlesel göçün tesadüfen gerçekleştiğini düşünmüyorum. Soros muhtemel aktörlerden biri" diye konuştu.

Soros'un şu ana kadar "sorgulanası bir rol" oynadığını ve kendisinin Avrupa'ya göç akınını desteklediğine dair "somut söylentiler" olduğunu belirten Gudenus, 87 yaşındaki milyarderin "finansal hünerleri" ve mülteci yardım gruplarına sağladığı desteğe vurgu yaptı. 41 yaşındaki Gudenus'un milliyetçi Sırp ve Ruslara sempati duyduğu biliniyor.

Sol muhalefetten tepki

Avusturya'daki sol ve liberal muhalefet partileri, Gudenus'un Soros ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Soros'un Yahudi kimliğine atıfta bulunan muhalefet, Gudenus'u Yahudi düşmanlığı yapmakla suçladı.

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) lideri Christian Kern ise Gudenus'un söz konusu açıklamalarıyla "kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi. "Hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayan şey, kışkırtma ve komplo retoriğidir" ifadelerini kullandı.

Avusturya 2017 yılından bu yana, aşırı sağcı FPÖ ile Başbakan Sebastian Kurz'un liderliğindeki merkez sağ eğilimli Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) kurduğu koalisyonla yönetiliyor. FPÖ-ÖVP koalisyonu, şu ana kadar Soros karşıtı söylemlere müdahil olmamıştı.

Macaristan doğumlu Soros'un kurduğu ABD merkezli Açık Toplum Vakıfları'nın, mültecilere destek veren, çıkar amacı gütmeyen kurumları desteklediği biliniyor.

Daha önce de Macaristan'ın sağ popülist lideri Viktor Orban benzer yorumlarda bulunmuş ve 2015-2016 yıllarında yaşanan mülteci krizinden Soros'u sorumlu tutmuştu. Basında yer alan haberlere göre, Soros'un Budapeşte'deki vakıfları, Macaristan'dan ayrılarak Berlin'e taşınma planları yapıyor. Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) de Viyana'ya taşınma ihtimali bulunuyor.

dpa,AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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