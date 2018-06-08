Avusturya’nın Cami Kapatma Kararına Türkiye Tepkili

Türkiye, Avusturya’nın 7 cami hakkında kapatma kararı alması ve din görevlilerine oturma izni verilmeyeceğini bildirmesine sert tepki göstererek, evrensel hukuk normları ve insan haklarına aykırı davranışları nedeniyle Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Hükümeti’ni kınadı.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Kurz ve Avusturya hükümetinin Türkiye’nin gönderdiği ve Avusturya-Türk İslam Birliği’ne (ATİB) bağlı olarak görev yapan din görevlilerine oturum izni verilmeyeceğini duyurduğunu anımsattı. Bunun yanı sıra Avusturya’nın birisi Türk toplumuna ait yedi camiyi de kapatma kararı aldığını hatırlattı. Avusturya’nın bugün açıkladığı söz konusu kararları Türkiye’nin esefle karşıladığı belirtilerek, açıklamada şunlar ifade edildi:

“Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Başta Şansölye Kurz olmak üzere Avusturyalı siyasetçilerin, ırkçılıkla, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ve aşırı sağın yükselişiyle mücadele etmek yerine bu endişe verici gelişmelerden siyasi çıkar elde etmeye çalışmalarını kınıyoruz. Avusturya Hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığının bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir.”