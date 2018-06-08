Avusturya’nın Cami Kapatma Kararına Türkiye Tepkili

Türkiye, Avusturya’nın 7 cami hakkında kapatma kararı alması ve din görevlilerine oturma izni verilmeyeceğini bildirmesine sert tepki göstererek, evrensel hukuk normları ve insan haklarına aykırı davranışları nedeniyle Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Hükümeti’ni kınadı.
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Kurz ve Avusturya hükümetinin Türkiye’nin gönderdiği ve Avusturya-Türk İslam Birliği’ne (ATİB) bağlı olarak görev yapan din görevlilerine oturum izni verilmeyeceğini duyurduğunu anımsattı. Bunun yanı sıra Avusturya’nın birisi Türk toplumuna ait yedi camiyi de kapatma kararı aldığını hatırlattı. Avusturya’nın bugün açıkladığı söz konusu kararları Türkiye’nin esefle karşıladığı belirtilerek, açıklamada şunlar ifade edildi:
“Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Başta Şansölye Kurz olmak üzere Avusturyalı siyasetçilerin, ırkçılıkla, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ve aşırı sağın yükselişiyle mücadele etmek yerine bu endişe verici gelişmelerden siyasi çıkar elde etmeye çalışmalarını kınıyoruz. Avusturya Hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığının bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir.”
Avusturya’nın bu yaklaşımı, Avrupa’da İslam karşıtlığı ve ırkçılığın yükselişi kapsamında değerlendirilerek, iki ülke ilişkilerinde yürütülen müzakerelere de aykırı olduğu belirtildi ve “Bu anlayıştaki bir Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olması AB için de talihsiz bir durumdur” görüşü dile getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: ‘Irkçı popülist dalganın sonucu’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AB Bakanı Ömer Çelik de, konuya ilişkin Twitter aracılığıyla değerlendirmede bulundu.
Kalın, “Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir” dedi.
AB Bakanı Çelik’ten Yahudi düşmanlığı anımsatması
Çelik de, Avusturya Hükümeti’nin aldığı kararlar itibariyle ırkçı ve İslam düşmanlığı tarafından esir alındığını gösterdiğini belirterek, özetle şu görüşlerini paylaştı:
“Avrupa’da bazı siyasiler İslam düşmanlığı yaparak kendi toplumlarına karşı ırkçılık tsunamisi üretiyorlar. Avusturya Başbakanı tüm Avrupa’ya zehir saçan kararlara imza atıyor. Geçmişte başka dinlerin mensuplarına karşı üretilen nefret siyaseti bugün Müslümanlara karşı üretiliyor. Elli ya da yüzyıl geriye gitsek, bugün Müslümanlara düşmanlık edenlerin o zamanların anti-semitik tipleriyle aynı olduğunu görürüz. Bugün İslam düşmanlığı üretenlerin ideolojik babaları ve dedeleri geçmişte anti-semitizm üretiyordu. Bugünkü İslam düşmanlığı siyasetlerinin altında faşizmi ve anti-semitizmi gizliyorlar. Bu ırkçı politikalarla her tuğlası nefret siyasetinden yapılmış yeni Berlin Duvarları inşa ediyorlar. Avrupa’yı yeni nefret duvarları ile bölmek istiyorlar. Bugün Avrupa’da camilere, havralara ve kiliselere beraber sahip çıkmak gerekiyor. Faşizme direnmenin yolu budur. Irkçılık zehrine karşı en güçlü panzehir demokratik dayanışmadır.”
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