HABER

Avusturya'nın yeni kabinesini boykot çağrısı

29.12.2017 10:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dünyanın farklı yerlerinden siyasetçiler ve aktivistler, Avrupalı hükümetleri Avusturya'da kurulan koalisyon hükümetinde yer alan sağ populist Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) altı bakanını boykot etmeye çağırdı.

Fransız Le Monde gazetesindecuma günü yayınlanan ve dünyanın farklı yerlerinden eski siyasetçilerin, aktivistlerin imzaladığı açık mektupta Avrupa hükümetlerinin Avusturya'nın yeni kurulan koalisyon hükümetinde yer alan sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) üyesi bakanları kabul etmeme çağrısı yapıldı.

Çağrıda aynı zamanda Avrupalı hükümetlerin Avusturya'nın temmuz 2018'den başlayarak sene sonuna kadar yürüteceği Avrupa Birliği dönem başkanlığını boykot etmeleri de istendi.

Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve Avrupa Irkçılıkla Mücadele Hareketi'nden (EGAM) Benjamin Abtan tarafından başlatılan açık mektup kampanyasında Avusturya'da "Nazizmin varislerinin" iktidara geldiği belirtildi.

Ekim ayında yapılan seçimlerin akabinde aralık ortasında muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile sağ popülist FPÖ arasında koalisyon kurulmuş, başbakan koltuğuna da Avrupa'nın en genç lideri olma sıfatına erişen 31 yaşındaki ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz gelmişti.

Başbakan Kurz'un liderliğindeki ÖVP yedi bakan ve bir müsteşar ile koalisyon hükümetinde yer alırken, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache liderliğindeki FPÖ ise altı bakan ve bir müsteşar ile hükümette temsil ediliyor.

Açık mektubu imzalayanlar arasında Nobel Barış Ödüllü Doğu Timur eski Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, Kanada eski Başbakanı Kim Campbell, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Miguel-Angel Moratinos ve "Nazi avcıları" olarak bilinen aktivist Beate-Serge Klarsfeld çifti de yer alıyor.

"Taksirli sessizlik ve kayıtsızlık"

İmzacılar, Kurz'un Strache ile birlikte 18 Aralık'ta kurduğu koalisyon hükümetine karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu "taksirli sessizlik ve kayıtsızlığı" kınadıklarını belirttiler.

Mektupta, "Bakışlarımızı başka yöne çevirmeyeceğiz: Avusturya hükümetinde iktidara gelenler Nazizmin varisleridir" denildi.

2005 yılından bu yana FPÖ'nün genel başkanlığını yürüten Başbakan Yardımcısı Strache, İslam ve Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor. Koalisyon hükümetinde iç ve dışişleri bakanlıkları da FPÖ'nün oldu. İçişleri Bakanı Herbert Kickl olurken, Dışişleri Bakanlığına Karin Kneissl getirildi. Ortadoğu uzmanı Kneissl, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci siyasetini ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatını sert bir şekilde eleştirmesiyle biliniyor.

Yeni kabinede Savunma Bakanı ise 41 yaşındaki Mario Kunasek oldu. İnsan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre, Kunasek sığınma başvurusunda bulunanların gece sokağa çıkmasının yasaklanması, sağlık sistemine erişimlerinin sınırlandırılması gibi önerilerle dikkat çekmişti.

DW/dpa, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.