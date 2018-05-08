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Axel Springer Doğan TV'deki hisselerin satışını hızlandırdı

08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Almanya'daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer'in Doğan TV'deki hisselerini planlanandan daha önce satmak için anlaşmaya vardığı açıklandı.

Axel Springer Doğan TV'deki hisselerin satışını hızlandırdı

Axel Springer'in satış kararını siyasi nedenlerle aldığı belirtiliyor.Almanya'daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer'in Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini planlanandan daha kısa sürede elden çıkartacağı açıklandı. Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Doğan TV hisselerinin yüzde 7'sini planlanandan önce 160 milyon euro satma konusunda anlaştıklarını belirtti. Sahip oldukları hisseleri satmanın ekonomik açıdan büyük memnuniyet yarattığını ifade eden Döpfner, böylelikle büyüme vadeden alanlara yatırım yapabileceklerini dile getirdi. Döpfner, ancak bu satışın "Türkiye'deki bağımsız gazetecilik açısından son derece üzücü bir gelişmeden" kaynaklandığını belirtti.

Axel Springer'in yüzde 7 hissesi vardı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılacağının ortaya çıkmasının ardından, Axel Springer tarafından yapılan açıklamada Doğan Medya'daki hisselerin tamamen elden çıkartılacağı tekrarlanmıştı.

Axel Springer, 2007 yılında Doğan TV Holding'in hisselerinin yüzde 25'ini 375 milyon euroya satın almıştı. Döpfner, "Geçen yıllarda yaşanan gelişmeler bizi hayal kırıklığına uğrattığı için, sahip olduğumuz hisseleri kademeli olarak azaltma konusunda ortağımızla mutabakata varmıştık" dedi. Buna göre, Axel Springer'in 2020-2022 yıllarında hisselerini 171 milyon euroya satması planlanıyordu. Axel Springer, Doğan TV hisselerinin yüzde 7'sine sahipti.

Satış kararı siyasi

Döpfner, hisselerin siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle satılması kararı alındığını ifade etti. "Güncel gelişmeler dikkate alındığında durumun olumlu yönde değişmediğinin açık olduğunu" belirten Döpfner, ancak kararlarının "doğrudan Deniz Yücel ile siyasi bağlantısının bulunmadığını" vurguladı. Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel, Axel Springer'in bünyesinde bulunan Die Welt gazetesi için çalışıyor.

Mathias Döpfner, "Türkiye'deki endişe verici gelişmeler ve medya özgürlüklerinin kısıtlanmasını" gerekçe gösterek, Türk piyasasından çekilme kararı aldıklarını Kasım 2016'da duyurmuştu.

Rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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