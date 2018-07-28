Ay tutulması büyüledi

"Kanlı Ay"ı kimileri tüm ihtişamıyla izleyebilirken, bazı bölgelerde ise havanın bulutlu olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandı.Dünyanın merakla beklediği 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması Afrika'nın güneyi, Avustralya, Madagaskar, Avrupa'nın büyük bölümü, Güney Asya ve Güney Amerika'dan izlenebildi.

Ay tutulması TSİ 20.13 sularında başladı ve maksimum tutulma anı 23.21'de kaydedildi.

Daha uzun sürecek bir ay tutulması ise bundan 105 yıl sonra yaşanacak.

Ay tutulması sadece Ay dolunay evresindeyken gerçekleşiyor. Dünya, Ay ile Güneş arasına girdiğinde, Güneş'ten gelen ışınları engelliyor ve arkasında bir gölge alanı oluşturuyor. Tutulmanın gerçekleşmesi için ise Ay'ın, Dünya'nın gölge alanından geçmesi gerekiyor.

Ayın aldığı kızıl renk ise Güneş ışınlarının Dünya'nın atmosferinden geçerek kırılması sonucunda oluşuyor. Bu kırılma sonucunda sadece uzun dalga boyuna sahip kırmızı tonları Ay'a kadar ulaşabiliyor ve "Kanlı Ay" denilen gözyüzü olayına neden oluyor.

27 Temmuz Cuma akşamı yaşanan tam ay tutulması toplamda yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Bundan üç dakika daha uzun sürecek bir tam ay tutulması ise 9 Haziran 2123'te kaydedilecek.