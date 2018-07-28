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Ay tutulması büyüledi

28.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Dünyanın merakla beklediği Ay tutulması eşsiz görüntülere sahne oldu.

"Kanlı Ay"ı kimileri tüm ihtişamıyla izleyebilirken, bazı bölgelerde ise havanın bulutlu olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandı.Dünyanın merakla beklediği 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması Afrika'nın güneyi, Avustralya, Madagaskar, Avrupa'nın büyük bölümü, Güney Asya ve Güney Amerika'dan izlenebildi.

Ay tutulması TSİ 20.13 sularında başladı ve maksimum tutulma anı 23.21'de kaydedildi.

Daha uzun sürecek bir ay tutulması ise bundan 105 yıl sonra yaşanacak.

Ay tutulması sadece Ay dolunay evresindeyken gerçekleşiyor. Dünya, Ay ile Güneş arasına girdiğinde, Güneş'ten gelen ışınları engelliyor ve arkasında bir gölge alanı oluşturuyor. Tutulmanın gerçekleşmesi için ise Ay'ın, Dünya'nın gölge alanından geçmesi gerekiyor.

Ayın aldığı kızıl renk ise Güneş ışınlarının Dünya'nın atmosferinden geçerek kırılması sonucunda oluşuyor. Bu kırılma sonucunda sadece uzun dalga boyuna sahip kırmızı tonları Ay'a kadar ulaşabiliyor ve "Kanlı Ay" denilen gözyüzü olayına neden oluyor.

27 Temmuz Cuma akşamı yaşanan tam ay tutulması toplamda yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Bundan üç dakika daha uzun sürecek bir tam ay tutulması ise 9 Haziran 2123'te kaydedilecek.

Tam ay tutulmasına ek olarak Mars da tutulma sırasında 15 yıldır Dünya'ya en yakın olan konumunda bulundu bu nedenle gökyüzünde çok daha parlak bir şekilde izlenebildi.

Alman astronot Alexander Gerst tutulmayı uluslararası uzay istasyonu ISS'ten izledi ve Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı. Gerst attığı tweette "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan az önce çekilmiş bir ay tutulması resmi. Yakalamak oldukça güç. Hafif mavi ton atmosferden kaynaklanıyor, Ay 'içine dalmadan' hemen önce" ifadelerini kullandı.

Tutulma Almanya'nın kuzeyi, doğusu ve güneyindeki bulutsuz, açık hava nedeniyle rahatlıkla gözlemlendi.

dpa, afp, BW/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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