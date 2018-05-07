HABER

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde ayakkabıda servis adilen tatlıdan rahatsız oldu.

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve eşi Akie, İsrail'e gerekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın evinde kendileri onuruna verilen akşam yemeğine konuk oldu. Japonya Başbakanı Abe'nin, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinde verilen yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine sunduğu tatlı yüzünden rahatsız olduğu bildirildi.

"DÜNYADA MASAYA AYAKKABININ KONULDUĞU HİÇBİR KÜLTÜR YOK"

Adını açıklamak istemeyen Japon diplomatın İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Şef Moshe'nin o gece ile ilgili olarak sunumuyla hedefine ulaşamadığını söyledi. Japon Diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü Şef Moshe, tam olarak ne düşünüyordu. Burada ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Mizah ise o zaman komik olduğunu düşünmüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Tatlı

Japonya'da görev yapan bir İsrail diplomatı medyaya yaptığı açıklamada ise, bu sıra dışı seçimin "aptalca ve duyarsızca" alınmış bir karar olduğunu söyledi. İsrailli diplomat, "Japon kültüründe bir ayakkabıdan daha aşağılık bir şey yoktur. Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabı ile giriyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bile bürolarında ayakkabı olmadan ev sahipliği yapıyor. Bu bir başarısızlık ve diplomatik alay konusu. En yüksek düzeyde saygısızlık. Bir Yahudi'ye domuz şeklinde bir kapta çikolata verilmesi gibidir" dedi.

İHA

Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyorErdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekil konuşurken gözler bir anda oraya döndü!AK Partili vekil konuşurken gözler bir anda oraya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Shinzo Abe Binyamin Netanyahu israil

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Akıllarınca abd ye güvenip japonlara mesaj veriyorlar.
Diğer Haberler
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Öyle bir mesaj attı ki, bir gecede fenomen oldu

Öyle bir mesaj attı ki, bir gecede fenomen oldu

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.