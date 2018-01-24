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Aydınlardan AK Parti’ye Afrin Mektubu

24.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türkiye’de tanınmış yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve siyasetçilerden oluşan 180 kişilik bir grup AK Partili milletvekillerine mektup yazarak, Afrin operasyonunun sona erdirilmesini istedi. Ancak bildirinin imzacıları arasında bulunan siyasetçi Hüsamettin Cindoruk’un, mektuptan haberdar olmadığı belirtildi.

Türkiye'de tanınmış yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve siyasetçilerden oluşan 180 kişilik bir grup AK Partili milletvekillerine mektup yazarak, Afrin operasyonunun sona erdirilmesini istedi. AK Partili milletvekillerine hitaben kaleme alınan mektubun, milyonlarca kişi adına yazıldığı belirtildi. Mektupta, ülkenin ve bölgenin barış isteğine vurgu yapılarak, "Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil sulh ve sükûn istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu, tecrübe ile biliyoruz. Türkiye'ye bir tehditte bulunmayan, Suriye toprağı olan Afrin'e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz” denildi.

Afrin'e düzenlenen operasyonun durdurulması çağrısı yapılan mektup şöyle devam etti: "Ortadoğu'yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı devletlerin oradaki askerî varlıkları bile uluslararası hukukun ihlaliyken, onların arasına katılmak gibi bir niyet ve bu yönde atılacak adımlar ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on yıllarca telafisi mümkün olmayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insanî kayıplara yol açacaktır. Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla, halkımızın ve tarihin önünde siz yetki sahiplerini uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya,savaşı derhal durdurmaya ve sorunu diyalogla çözmeye davet ediyoruz.”

Mektuba Sur Eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, sanatçı Ferhat Tunç, akademisyen ve yazar Ahmet İnsel, yazar Nurcan Baysal, siyasetçi Akın Birdal, yazar Oya Baydar, sanatçı Halil Ergün, gazeteci-yazar Hasan Cemal, milletvekili Hüda Kaya, Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, Tarhan Erdem, yazar Ece Temelkuran, eski milletvekili Ertuğrul Günay, gazeteci Ertuğrul Mavi, sanatçı Zülfü Livanelli gibi isimlerin bulunduğu 180 kişi imzaladı.

İmzacılar arasında ismi bulunan eski siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'un imzasını çektiği iddia edildi. OdaTV internet sitesinde yer alan habere göre, Cindoruk'un mektuptan haberi olmadığı ve içeriğine katılmadığı belirtildi. Cindoruk konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada HDP Ankara İl Teşkilatı da, operasyonun durdurulması için imza kampanyası başlattı. Birçok kişi ve kuruma gönderilen metinde, şu görüşlere yer verildi: "20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Afrin harekâtı tam da bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Ortadoğu ve bölgede barış ihtimaline vurulan son darbe olmasının yanı sıra, halklar arasında telafisi mümkün olmayan bir kin ve nefret dalgası yayacak olan bu harekât Türkiye'yi de çıkmaz bir karanlığa sürüklemektedir. 7 yıl boyunca Türkiye topraklarına tek bir çakıl taşının bile fırlatılmadığı Kürt illerine , ‘Ülke güvenliği' diye yapılan bu saldırı, iç politika da sıkışmış AKP iktidarının koltuğunu sağlamlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bu nedenle toplumsal muhalefete, savaş karşıtlarına ve barış aktivistlerine yönelik ağır bir saldırıya girişilmiştir. Savaşın sesini yükseltmek, barışın sesini kısmak istemektedirler.

Bu koşullarda barışın sesini büyütmek herkes ve hepimiz açısından insani ve vicdani bir görev olduğu kadar, özgürlüklere sahip çıkmamızın birincil gereğidir.”

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