AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı

Gözler daha önce kararı uygulamayan alt mahkemeye çevrildi.Türk basınında çıkan haberlere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Gülen yapılanması ile bağlantılı olarak tutuklu bulunan gazeteci Şahin Alpay'ın başvurusuyla ilgili olarak ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın gerekçesi henüz açıklanmadı.

AYM, 11 Ocak'ta gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğini belirterek tahliye edilmelerine karar vermişti.

Ancak alt mahkemeler, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri AYM’nin ihlal kararına direnerek Alpay ve Altan’ın tahliyelerini reddetmişti. Alpay ve Altan alt mahkemenin en üst yargı organı olan AYM'nin kararını uygulamaması nedeniyle yeniden başvuruda bulunmuştu.

Türk hükümeti de AYM'nin kararına tepki göstermiş ve bunun AYM'nin yetki alanına girmediğini savunmuştu. Ancak hukukçular, Türkiye'de en üst yargı organı olan AYM'nin kararının uygulanmamasının hukuka aykırı olduğu görüşünde.

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