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AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı

16.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, bir kez daha gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluğunun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Gözler daha önce kararı uygulamayan alt mahkemeye çevrildi.Türk basınında çıkan haberlere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Gülen yapılanması ile bağlantılı olarak tutuklu bulunan gazeteci Şahin Alpay'ın başvurusuyla ilgili olarak ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın gerekçesi henüz açıklanmadı.

AYM, 11 Ocak'ta gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğini belirterek tahliye edilmelerine karar vermişti.

Ancak alt mahkemeler, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri AYM’nin ihlal kararına direnerek Alpay ve Altan’ın tahliyelerini reddetmişti. Alpay ve Altan alt mahkemenin en üst yargı organı olan AYM'nin kararını uygulamaması nedeniyle yeniden başvuruda bulunmuştu.

Türk hükümeti de AYM'nin kararına tepki göstermiş ve bunun AYM'nin yetki alanına girmediğini savunmuştu. Ancak hukukçular, Türkiye'de en üst yargı organı olan AYM'nin kararının uygulanmamasının hukuka aykırı olduğu görüşünde.

Daha fazlasını okumak için:

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik davada yargılanan Alpay yaklaşık 19 aydır cezaevinde.

Mehmet Altan ise geçen ay kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la birlikte 15 Temmuz sonrası Gülen yapılanmasına ilişkin açılan davada "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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