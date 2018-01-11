AYM'den Şahin Alpay ve Mehmet Altan için tahliye kararı

Bireysel başvuruları değerlendiren mahkeme hak ihlali olduğuna hükmetti.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile geçen Temmuz ayında tahliye olan Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.
Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararda, hak ihlali olduğuna hükmetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Altan ve Alpay'ın tahliye edilmelerine karar veren mahkemedeki 11 üye bu doğrultuda oy kullandı. Altı üye ise aksi yönde oy verdi.
Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Günay, tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davasında 28 Temmuz 2017'de tahliye edilmişti.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan gazeteci ve yazar Mehmet Altan, 15 ayı aşkın süredir cezaevinde. Savcılık, Altan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor.
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik dava kapsamında yargılanan Alpay ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra tutuklanmıştı.
DW/CÖ/HS © Deutsche Welle Türkçe
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