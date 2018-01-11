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AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

11.01.2018 19:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı vermesi, tutuklu bütün gazeteciler için tahliye umuduna yol açtı.

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler için emsal olacak bir karara imza attı. Mahkeme, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularına ilişkin "hak ihlali" olduğuna hükmetti

Tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile geçen Temmuz ayında tahliye olan Turhan Günay'ın bireysel başvurularını değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hak ihlali olduğuna dair karar verdi.

AYM bugün verdiği kararda, yaklaşık 15 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile dokuz ay tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 2016’da tahliye edilen Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını değerlendirerek 6'ya karşı 11 oyla hak ihlali olduğuna hükmetti.

AYM’nin bu kararı, tutuklu bütün gazeteciler için tahliye yolu açtı.

"UMARIZ BU KARAR CAYDIRICILIK GETİRİR"

Kararı DW Türkçe’e değerlendiren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, AYM’nin bu kararıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan gazetecilerin durumuna oldukça geç müdahil olduğunu ifade etti. Kararın çok geç verilmesi nedeniyle bir hukuk kazanımı olmadığını düşünen Önderoğlu, "Ağır tecrit altında sağlık sorunlarıyla boğuşan gazetecilerin keyfi tutukluluğuna son vermesi bakımından kendileri ve aileleri adına sevinçliyiz" dedi.

Önderoğlu, AYM kararı sonrası Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Deniz Yücel, Zehra Doğan gibi onlarca gazetecinin serbest bırakılmasını ümit ettiklerini belirterek, "Bu kararların sulh ceza hakimliklerinin bir daha politik ve keyfi tutuklamalara gitmemesi konusunda yeterli bir caydırıcılık getirmesini umuyoruz" dedi.

"AİHM DAVALARI AÇISINDAN BİR STRATEJİNİN PARÇASI"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, kararın Türk hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde sıkıştığını gösterdiğini savundu. Kararın daha önce verilmesi gerektiğini ifade eden Akdeniz, "Sıkıştığı için de bu kararları vermeye mecbur kaldı" dedi.

Akdeniz, başka tutuklu gazetecilerin de AYM başvuru yaptığını hatırlatarak, diğer başvuruların da hızlıca değerlendirilmesi gerektiği ifade etti. Prof. Akdeniz, kararın emsal nitelikte olduğunu dile getirerek, "Karar sevindirici olmakla beraber AİHM sebebiyle siyasi niteliği olduğunu düşünüyorum. AİHM davaları açısından stratejinin bir parçası olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde bu kadar gecikmenin başka bir anlamı olamaz" diye konuştu.

"AYM KARARI BÜTÜN TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN BAĞLAYICI"

Mehmet Altan’ın avukatı Veysel Ok, AYM kararının gazetecilerin bir yıldan fazla süredir haksız ve hukuka aykırı bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını ortaya koyduğunu söyledi. Aynı zamanda Deniz Yücel’in de avukatı olan Ok, kararın bütün tutuklu gazeteciler için bağlayıcı olduğunu belirterek, "Bu karar haberleri nedeniyle kimsenin tutuklanamayacağını tespit ediyor. Tutuklu gazetecilerin durumu için büyük bir gedik açtı" dedi.

Avukat Ok, AYM kararı sonrası halen tutuklu bulunan gazetecilerin derhal özgürlüklerine kavuşması gerektiğini söyledi.

Gazeteci ve yazar Mehmet Altan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 Eylül 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 22 Eylül’de tutuklanmıştı.

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahin Alpay ise 31 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne düşünelim SOYTARI SPOR yine samnede reklamınıda my net yapsın
Gecmis olsun ama zaten sucsuzlardi. Devletten alacaklilar gidip kendilerini tutuklayanlarin yuzune tukursunler
gazetecilik suç değil teröristler sizi
@cafer_celik_1964 hükümete göre kendi gibi düşünmeyen herkes terörist sadece kendileri yerli ve milli ...
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