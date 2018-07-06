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Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Çin'de aynı anda 3 kadını idare edip üçünden de yüklü miktarda para alan adam, olaydan haberdar olup plan yapan kadınlarda tarafından sokak ortasında dövülerek polise teslim edildi.

Çin'nin Nanning şehrinde üç kadın ile haberleri olmadan aynı anda ilişki yaşayan ve kadınlardan yaklaşık olarak 70.000 pound para alan Fu isimli adam, kadınlar tarafından suçüstü yakalandı. Aldatıldıklarını anlayan kadınlar, yüzleştikleri adamı zorla polis merkezine götürmeye çalışırken genç adam kaçmaya çalıştı ancak olay yerinde bulunan iki kişi kendisine engel oldu.

YALANLARLA PARA TOPLAMIŞ

İsmi Li olarak açıklanan kadınlardan bir tanesi, adam ile tanıştıktan kısa süre sonra ilişki yaşamaya başladıklarını, kendisine annesinin ameliyat olması gerektiğini ve bu yüzden paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini, kendisinin de düşünmeden ona 22,770 pound gönderdiğini söyledi.

EN İYİ İKİ ARKADAŞLA DA SEVGİLİ OLMUŞ

Li, erkek arkadaşının sürekli mesajlaşmasından şüphelenerek telefonuna bakınca başka iki kadın ile daha mesajlaştığını gördü. Bunu üzerine erkek arkadaşının mesaj yolladığı kişileri arayıp neden kendisi ile mesajlaştıklarını sormak isteyen Li, diğer kadını aradığında ise tam bir şok yaşadı. Genç adamın, Li'nin en iyi arkadaşı ile de ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

BİR OLUP DÖVDÜLER

Plan yapan kadınlar bir araya gelip, adama cadde ortasında saldırdı. Kadınlardan meydan dayağı yiyen adam kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polisler, tarafları emniyete götürdü.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadın dediğin böyle sağlam 0lmalı yamuk yapmayacaksın kadına
AH NEREDE VAHH NEREDE.. HEP TÜRKLER YAPACAK DEĞİL YA, AMA KESİN TÜRKLERDEN KOPYA ÇEKMİŞTİR :)))
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