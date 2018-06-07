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Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir adamın kalbi aynı gün içinde tam dört kez durdu, doktorların hayata döndürmek için yoğun mücadele verdiği adam şu an gayet sağlıklı!

Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

Korkunç olay İngiltere'nin Birmingham kentinde meydana geldi. Jashkiran Madahar ve eşi Kawal evliliklerinin 10. yılını kutlamak için Hawai'ye çıktıkları tatilden evlerine döndükleri sırada meydana geldi.

Öğretmenlik yapan 36 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı.

KALBİ DÖRT KERE DURDU

Yoğun bakım ünitesinde genç adamın kalbi dört kere durdu. Her seferinde doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

Mucizevi olayın ardından genç adam şu an kalbinde bir implant bulunduğunu ve durduğu anda bu implantın şok cihazı görevi göreceğini belirtiyor.

OLAY 13. CUMA GÜNÜ MEYDANA GELDİ

Genç adam olayın 13. Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle " Bazıları 13. Cuma'nın uğursuzluk getirdiğini söyler. Ancak ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdiye kadar kalp rahatsızlığımın hiç bir emaresine rastlamadım. Genellikle fit ve sağlıklı bir insanımdır. Bu rahatsızlığın neden yaşandığını bilmiyorum." dedi.


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