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Ayrılıkçı Bask Terör Örgütü’nden İlginç Oylama

22.02.2018 21:22 | Son Güncelleme

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı terör örgütü ETA, kendi tasfiyesini iç oylamaya sunuyor

Ayrılıkçı Bask Terör Örgütü’nden İlginç Oylama

İspanya’nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı terör örgütü ETA, kendi tasfiyesini iç oylamaya sunuyor. Yaz aylarından yapılması planlanan oylama kararı, örgütün yayın organı Gara gazetesi tarafından açıklandı.

Gazete, tasfiye oylaması kararının aylar süren tartışmalar sonunda alındığını yazdı. Açıklamada tasfiye takviminin nasıl olacağı yer almadı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacia Zoido ise Twitter mesajında, bu açıklamanın yeterli olmadığını, ETA’nın tamamen tasfiye olarak kurbanlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı.

1959’da kurulan, 1968 yılında ise silahlı eylemlerine başlayan ETA’nın saldırılarında bugüne dek 850’den fazla kişi hayatını kaybetti. İspanya’nın kuzeyiyle Fransa’nın güneyinde bir bağımsız Bask devleti kurmayı amaçlayan örgüt, 2011 yılında ateşkes ilan etti ve şiddet eylemlerini bıraktı.

Avrupa’nın en kanlı ayrılıkçı grubu olarak nam salan örgütün ilk kurbanı 1968’de San Sebastian’daki bir gizli polis şefiydi. Son kurban ise 2010’da vurularak öldürülen bir Fransız polisi oldu.

ETA, yüzlerce mensubunun son 10 yılda yakalanması ve İspanya ile Fransa ortaklığında yapılan baskınlarda silahlarına el konması sonucu gittikçe zayıflamıştı.

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