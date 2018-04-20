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Ayşe Çelik cezaevine giriyor

20.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2016 yılında telefon ile katıldığı Beyaz Show programında "Çocuklar ölmesin" demesiyle tanınan ve "Ayşe öğretmen" olarak bilinen Ayşe Çelik "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla bugün cezaevine giriyor.

Ayşe Çelik cezaevine giriyor

Türkiye'de 9 Ocak 2016'da katıldığı Beyaz Show televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki askeri operasyonlara atıfla "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın" şeklinde ifadeler kullanması üzerine hakkında dava açılan Ayşe Çelik bugün cezaevine giriyor.

Hakkında "terör propagandası yapmak suçundan" verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan "Ayşe öğretmen"e, kızının küçük olması nedeniyle tanınan altı aylık infaz erteleme süresi bugün doldu. Yaptığı 10 günlük ek infaz erteleme talebi reddedilen Çelik, sekiz aylık kızı ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere Diyarbakır Adliyesi'nden ayrıldı.

Kararın üzerine sosyal medya kullanıcıları Çelik'in cezaevine girecek olmasına tepki gösterdi.

Ayşe Çelik telefonda katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

Çelik'i destekleyen kullanıcılar, bugünkü gelişme üzerine tepkilerini böyle gösterdi:

Ancak bazı kullanıcılar kararı doğru bulduklarını ve Çelik'in, o dönem güneydoğuda PKK'ya karşı sürdürülen askeri operasyonlar sırasında "terör propagandası" yaptığını dile getirdi.

Bir kullanıcı ise "Ayşe öğretmenin" milyonların vicdanı olduğunu savundu.

DW,DHA/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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