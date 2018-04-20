Ayşe Öğretmen Bebeğiyle Birlikte Cezaevinde

2016 Ocak ayında telefonla bağlandığı programda "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Görün, duyun ve artık bize el verin. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" dediği için öğretmen Ayşe Çelik hakkında dava açıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çelik'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Ancak bu sırada doğum yapan Çelik, cezanın ertelenmesi için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Çelik’in cezası 20 Nisan’a kadar ertelendi. Erteleme süresi bugün doldu. Avukatlarıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne, cezanın ertelenmesi için yaptığı başvurudan yanıt alamayan Çelik, bugün teslim oldu. Çelik öğle saatlerinde adliyeye giderek iki gün daha izin istedi. CHP Milletvekili Zeynep Altıok Alatlı ile HDP Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir de Çelik’e eşlik etti. Savcıya çıkarak izin talep dilekçesini veren Çelik’in talebi kabul edilmedi.

Bunun üzerine Çelik evine dönerek hazırlık yapmaya başladı. Altı aylık bebeği Deran’ı da yanına alan Çelik, adliyeye geri gelerek teslim oldu. İşlemlerinin ardından polis aracına bindirilen Çelik ve bebeği D Tipi Cezaevine götürüldü.