Ayşe Öğretmen Bebeğiyle Birlikte Cezaevinde

2016 Ocak ayında telefonla bağlandığı programda "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Görün, duyun ve artık bize el verin. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" dediği için öğretmen Ayşe Çelik hakkında dava açıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çelik'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Ancak bu sırada doğum yapan Çelik, cezanın ertelenmesi için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Çelik’in cezası 20 Nisan’a kadar ertelendi. Erteleme süresi bugün doldu. Avukatlarıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne, cezanın ertelenmesi için yaptığı başvurudan yanıt alamayan Çelik, bugün teslim oldu. Çelik öğle saatlerinde adliyeye giderek iki gün daha izin istedi. CHP Milletvekili Zeynep Altıok Alatlı ile HDP Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir de Çelik’e eşlik etti. Savcıya çıkarak izin talep dilekçesini veren Çelik’in talebi kabul edilmedi.
Bunun üzerine Çelik evine dönerek hazırlık yapmaya başladı. Altı aylık bebeği Deran’ı da yanına alan Çelik, adliyeye geri gelerek teslim oldu. İşlemlerinin ardından polis aracına bindirilen Çelik ve bebeği D Tipi Cezaevine götürüldü.
Bu sırada Çelik’e destek için adliye çevresinde toplananları polis dağıttı. Adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP Milletvekilleri ve Çelik’in avukatlarına da polis izin vermedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, AYM’nin kararını bekleyeceklerini belirterek, “Daha önce altı aylık erteleme almıştı bu gün de erteleme gününün son günü, işlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır D tipi kapalı cezaevine alınacak. Hazırlığını yapmak üzere evine gitti. Çocuğuyla birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil ama anayasa mahkemesi henüz karar vermedi, bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi gündemine aldı. Onun dışında bilgimiz yok” dedi.
HDP Milletvekili Ziya Pir ise basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Pir, “Burada teslim olmaya gelecek, ne kendisi, ne avukatına küçük bir açıklama yapılmasına bile izin verilmiyor. İki ay sonra seçime gideceğiz, ben çok merak ediyorum şurada basına iki cümle konuşamayacaksak bu iki ayı nasıl geçireceğiz? Nasıl bir seçim çalışması yapabileceğiz?” diye konuştu.
Çelik toplam 5 ay 10 gün cezaevinde yatacak.
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