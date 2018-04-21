“Ayşe Öğretmen” denetimli serbestlik için başvuracak

Çelik’in avukatı, “Denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik. Tahliye umudumuz sürüyor” dedi.Yaklaşık 2,5 yıl önce Kanal D televizyonunda yayınlanan Beyaz Show programına telefonla katılıp o dönem yaşanan Doğu Anadolu'daki hendek savaşları ile güvenlik güçlerinin operasyonlarını kastederek "Çocuklar ölmesin” diyen ve "Ayşe Öğretmen” olarak bilinen Ayşe Çelik, "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hakkında açılan davadan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını çekmek üzere Cuma günü Diyarbakır E tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Altı aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine giren Ayşe Öğretmen için sosyal medyada on binlerce tepki mesajı yayımlanırken, Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik” dedi.

Hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve kızının çok küçük olması dolayısıyla verilen 6 aylık infaz erteleme süresi dün dolan Ayşe Çelik'in 10 günlük infaz erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti. Çelik’in avukatı Karaman’ın infazın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya ise infaz erteleme süresinin dolduğu Cuma gününe kadar herhangi bir yanıt verilmedi. Böylelikle Ayşe Öğretmen ve bebeği Deran'a cezaevi yolu gözükmüş oldu. Kucağında kızı ve yakınlarıyla Diyarbakır Adliyesi’ne gelen Ayşe Öğretmen, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Ayşe Öğretmen’e avukatının yanı sıra HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti.