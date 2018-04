“Ayşe Öğretmen” denetimli serbestlik için başvuracak

Altı aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine giren Ayşe Öğretmen için sosyal medyada on binlerce tepki mesajı yayımlanırken, Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik” dedi.

"AYM umudumuz bitmedi”

Ayşe Öğretmen ve kızının cezaevine girmesinden sonra ulaştığımız avukatı Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Tahliye umudumuzu kaybetmedik” dedi. Son birkaç gündür Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çelik'in davasını gündemine aldığına ilişkin duyumlar aldıklarını, ancak infaz gününe kadar AYM’den bir açıklama gelmediği için anne ve bebeğin hapse girdiğini söyleyen Karaman, "Ancak bu, her şey bitmiş demek değil. AYM bugün, yarın ya da 10 gün sonra kararını açıklayabilir. Bu da Ayşe öğretmen ve bebeğinin infazını durdurabilir” diye konuştu. “AYM’nin davayı gündemine aldığını nereden öğrendiniz?” sorusuna ise Karaman şu yanıtı verdi: “Bize resmi bir bildirim yapılmadı. Ama çok güvenilir kaynaklardan, AYM’nin davayı kesinlikle gündemine aldığını öğrendik diyebilirim.”

"Deran bebek için yaşamsal risk var”

Altı aylıkken annesi ile birlikte cezaevine giren Deran bebeğin sağlık sorunları, anne-kızın cezaevi sürecine ilişkin kaygı uyandıran konuların başında geliyor. Çoklu alerji tanısı bulunan Deran bebeğe cezaevinde uygun mama sağlanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvuruldu. Çelik ve bebeğinin kalacağı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde dört kadın koğuşu bulunduğunu ve koğuşların her birinin yaklaşık 30-40 kişilik olduğunu kaydeden Karaman, “Tahmin edersiniz ki cezaevi şartları sağlıklı bir yetişkini bile hasta etmeye yeterken, altı aylık bir bebek için yaşamsal riskler barındırıyor” diye konuştu. Çelik'in her şeye rağmen söylediklerinin arkasında olarak cezaevine girdiğini ve bugün "barış” söylemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Karaman, bundan sonraki hukuki sürece ilişkin ise şunları söyledi: