Ayşe Öğretmen ve Bebeği İçin Zaman Daralıyor

2016 Ocak ayında telefonla bağlandığı televizyon programında "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Görün, duyun ve artık bize el verin. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" dediği için öğretmen Ayşe Çelik hakkında dava açıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çelik'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Ancak bu sırada doğum yapan Çelik, cezanın ertelenmesi için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Çelik’in cezası 20 Nisan’a kadar ertelendi. Çelik’e tanınan süre yarın doluyor. Avukatlarıyla birlikte Anaya Mahkemesine, cezanın ertelenmesi için bir başvuru daha yapan Çelik, AYM’den gelecek kararı bekliyor.

Çelik’in durumu ile ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Sen Diyarbakır 1, 2, 3’ncü şubeleri, kararın ertelenmesini istedi. Şubeler adına konuşan Eğitim-Sen 2.Şube Başkanı Fatma Budak, şunları söyledi; ”Bu süreç tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Savaşa karşı barışı savunmak suç olmuş savaşı övmek yıkımları savunmak ödüllendirilir olmuştur. Hukuksuzlukların kaynağı olanların şunu unutmaması gerekecektir barışı insanca yaşamı savunan milyonlar vardır. Buradan yetkililere sesleniyoruz biran önce bu trajediden vazgeçin çocukların yaşam hakkını savunan Ayşe Öğretmeni 6 aylık çocuğuyla cezaevine koymak ne sizleri yüceltecek nede Ayşe Öğretmenin onurlu duruşunu değiştirecektir. Tarih toplumsal vicdanın sesi olan Ayşe Öğretmenlerden övgüyle bahsederken; bu hukuksuzluğun kaynağı sizlerden vicdani kanaatten yoksun evrensel değerlerden uzak ve toplum vicdanı olmayanlar olarak bahsedecektir.”