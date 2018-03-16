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Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası

16.03.2018 19:35 | Son Güncelleme

"Terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılı Aralık ayında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak iki gün sonra tutuklanan Tuğluk'un duruşması, Cuma günü Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Aysel Tuğluk, avukatları ve partililer katıldı.

Tuğluk, savunmasında, davaya konu olan demokratik özerklik modelinin sadece Kürtler değil, tüm halkların demokrasi ve özgürlük içinde yaşamasını amaçlayan bir proje olduğunu belirtti. Tuğluk, "Bu projenin dava konusu olması aslında Türkiye'nin demokratik durumunu sorgulamaktır. Bu, iddia edildiği gibi Türkiye'yi bölme projesi değil birlikte yaşama projesiydi. Çoğulculuğu savunmaktı. Bu projeyle ilgili toplantılar, toplumun her kesiminden kişinin katıldığı, kamuoyuna açık şekilde yapılmıştır" dedi. Suçlamaların aksine söz konusu modelin "Türkiye'yi bölme projesi" olmadığını kaydeden Tuğluk, "Tam tersi, yıllardır yaşanan sorunları çözme projesiydi" şeklinde konuştu.

"DTK yasal bir platformdur"

Eş Başkanı olduğu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) olarak yürüttükleri faaliyetlerin "hiçbir şekilde şiddet içermediğini" kaydeden Tuğluk, "Faaliyetlerin temel amacı sorunları demokratik yollarla çözmektir. Yasal bir platformdur. Bunu yasa dışı gösterip kriminalize etmek toplumsal barışa darbedir" dedi. Tuğluk, DTK'nın önceki dönemde "devlet ve hükümet tarafından kabul gören bir kurum" olduğunu söyledi.

İddia makamının kendisini suçlamak için yasa dışı deliller topladığını ve delil toplamakta zorlandığını savunan Tuğluk, "DTK terör örgütü ya da uzantısı olmamıştır, aksine sorunların çözümü için kurulmuş bir siyasi platformdu. Nasıl oldu da o gün devlet tarafından desteklenen bir platform bugün terör örgütü sayıldı. Madem bu suçsa, ben yargılanıyorsam, o dönemde buna destek olan diğer kişiler, devlet ve hükümet yetkilileri neden yargılanmıyor? Eğer bu iddialara itibar ediyorsanız, o zaman, o dönemin hükümet yetkililerinden tutun, istihbarat yetkililerine kadar gitmeniz gerekiyor. Eğer gitmeyecekseniz benim hakkımdaki davayı düşürmeniz gerekir" dedi.

Hiçbir örgütün üyesi olmadığını, siyasetçi ve sadece HDP üyesi olduğunu söyleyen Tuğluk, "Bu süreçte hiçbir örgüt yöneticisine öz eleştiri vermedim. Sadece halka öz eleştiri verdim. Türk ve Kürt halkından özür diliyorum. Onlara barışı getiremedik. Ancak barış ve demokrasi için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

DHA/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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