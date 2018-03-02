Azerbaycan'da korkunç yangın: 24 ölü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürüldü.
Resmi makamlar, olay yerinde 24 kişinin cesedinin bulunduğunu, 34 kişinin kurtarıldığını ve bunlardan 3'ünün hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Yangının ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle çıktığı kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.
AA
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