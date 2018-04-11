Azerbaycan'da oy verme işlemi başladı

Aliyev, seçimleri kazandığı takdirde, 2003'ten beri oturduğu koltuktaki yerini 2025'e kadar korumuş olacak.Azerbaycan'da muhalefet tarafından boykot edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile yaklaşık altı ay erken yapılan seçimlerde, sandıklar yerel saatle 19'da kapanacak.

Yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunan ülkedeki seçimleri hâlen iktidarda olan Aliyev'in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlerde yarışan diğer yedi adayın ise şansının bulunmadığı tahmin ediliyor.

Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Ülkedeki önemli muhalefet partileri ise gerekli demokratik ortamın olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev’in Ekim ayında yapılması planlanan seçimleri beklenmedik bir şekilde Nisan ayına aldığını açıklamasına muhalefet partileri tepki göstermişti. Muhalefet, seçim kampanyasının süresinin kısaltıldığını ve böylelikle muhalefetin seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının engellenmeye çalışıldığını savunmuştu.