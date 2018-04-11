Azerbaycan'da oy verme işlemi başladı

Aliyev, seçimleri kazandığı takdirde, 2003'ten beri oturduğu koltuktaki yerini 2025'e kadar korumuş olacak.Azerbaycan'da muhalefet tarafından boykot edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile yaklaşık altı ay erken yapılan seçimlerde, sandıklar yerel saatle 19'da kapanacak.
Yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunan ülkedeki seçimleri hâlen iktidarda olan Aliyev'in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlerde yarışan diğer yedi adayın ise şansının bulunmadığı tahmin ediliyor.
Muhalefet seçimleri boykot ediyor
Ülkedeki önemli muhalefet partileri ise gerekli demokratik ortamın olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev’in Ekim ayında yapılması planlanan seçimleri beklenmedik bir şekilde Nisan ayına aldığını açıklamasına muhalefet partileri tepki göstermişti. Muhalefet, seçim kampanyasının süresinin kısaltıldığını ve böylelikle muhalefetin seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının engellenmeye çalışıldığını savunmuştu.
Aliyev'in partisi Yeni Azerbaycan ise eleştirileri reddederek seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılacağını vurguluyor.
Azerbaycan'da yapılan seçimleri izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bu ülkeye yaklaşık 280 gözlemci gönderdi.
Aliyev 2003 yılından beri iktidarda
Babası Haydar Aliyev'in ölümünden sonra 2003 yılında yapılan seçimle iktidara gelen 56 yaşındaki İlham Aliyev, 2008 ve 2013 yıllarındaki seçimlerden de zaferle çıkmıştı. Aliyev, 2013 yılında oyların yüzde 85'ini almıştı. Azerbaycan'da 2016 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldan yedi yıla çıkarılmıştı. Aliyev dördüncü kez seçimleri kazanması hâlinde, yedi yıl daha görevde kalacak.
Avrupa Konseyi, 2016 yılında yapılan anayasa değişikliğini, "güçler dengesine vurulan ağır bir darbe” ve cumhurbaşkanına "eşi benzeri görülmemiş” yetki tanıdığı gerekçesiyle eleştirmişti.
Muhalif kesim Aliyev'i baskıcı bir tutum izlemek ve gücünü ailesinin servetini büyütmek için kullanmakla suçluyor.
AFP,dpa/JD,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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