Ali Kan/Bakü - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığın'dan "Zeytin Dalı" harekatına destek verildi.Yapilan yazili aciklamada, "Türkiye'nin 'Zeytin Dalı' harekatının sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılmistir" denildi.
Azerbaycan'ın Türkiye'nin terör tehdidine karşı kaygılarını tam olarak anladığını belirten aciklamada, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için terör tehditinin ortadan kaldırılmasının son derece önemli oldugu vurgulandi.
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