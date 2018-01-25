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Azeri vekilden anlamlı çıkış

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 17:43 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Zeytin Dalı harekâtına destek verdi, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaştı.

Bazı meclis üyelerinin harekatın AKPM’nin raporunda “istila” şeklinde tanımlanması önerisine itiraz ederek söz alan Seyidov konuşmasında şunları söyledi:

“Burada bazen çok tuhaf yaklaşımlar görüyorum. Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda ‘istila’ veya ‘müdahale’ diyemeyiz. Türkiye’nin yaptığı, iki terör örgütü olan DAEŞ ve PKK ile mücadeledir. Bunlar Avrupa insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekâta istila denemez. Türkiye’nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye’nin bunu başaracağını umuyorum.”

Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında “Yaşasın bir millət, iki dövlət” diyerek paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Avrupa Konseyi samad seyidov

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
azerilerde olmasa başka gardaşımız yok..
BAKU TEBRİZ ANKARA BİZ HARA FARSLAR HARA! Türk'ün gerçekten Türkten başka dostu yok. Birgün Güney Azerbaycan serbest kalacak ve o gün Azerbaycan ile Türkiye birleşecek ab peşinde kosana kadar öz vatandaşlarımız ile kucaklassaydik şuan çoktan birleşmiştik
Teşekkürler Sayın vekilim...
Bizim ake-pe.lilerden daha türk kimlikli türk birisi.Türk yoksa türk kimlikle devletlerini temsil eden devlet adamlarından ake-peliler görsünde hizaya gelsin.Türk alt bir kimlikmi yoksa;türk-kürt-la-çerkez-mahcır-boşnak-yörük-türkmen vs.bunların hepsi Türk kimmliğinde birleşmiş mezhebiyle diniyle bütünün toplamı TÜRK'lüktür.Sevgili bay ake-peliler.
Ülkelerin desteği olmadan terör yaşayamaz. Maalesef kandan beslenenler terörün bitmesini istemiyorlar. İşimiz zor, Allah yardımcımız olsun.
Can Azerbaycan caannn.
AZERBAYCAN KARDES ÜLKEDİR
tşk sn başkan bizde türkiye olarak hep gardaşlarımızın yanındayız
Yok ümmet miş yok bilmem ne hangi ümmet bize destek veriyor suriyenin durumu belli iran harekata karşı sudi lerin ipi zaten amerikanın elinde zaten araplar bizi sırtımızdan hançerletmeyi iyi bilirler
kardeş azerbaycan cansınız ama size bir rusya saldırsa inanın bizimkiler sizi satar sakın güvenmeyin bu ülke iktidarına
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