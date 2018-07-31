Azınlık cemaatlerinden bildiri: Baskı altında değiliz

Bildiride "Baskı altında değiliz" denildi.Türkiye'de farklı azınlık cemaatlerinin temsilcileri bir ortak bildiri yayınlayarak "farklı dinlere mensup olanların baskı altında olduğu iddialarının asılsız olduğu" mesajını verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, aralarında Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da bulunduğu 18 azınlık cemaati temsilcisinin imza attığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır. Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve mağduriyet zaman içinde çözüme kavuşturulmuştur. Geliştirilmesini arzu ettiğimiz konular hakkında ise karşılıklı iyi niyet ve çözüm iradesi ile devletimiz kurumları ile devamlı istişare etmekteyiz. Kamuoyuna doğru yönde bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve bilinci ile bu ortak açıklamayı yapmaktayız."

DW/SÖ,ÖA

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