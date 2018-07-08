Baba Özil: Mesut'un yerinde olsam takımdan ayrılırım

Alman Milli Takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın FIFA 2018 öncesinde Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp fotoğraf çektirmeleri ile başlayan kriz sürüyor. Mesut Özil'in babası Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, oğluyla ilgili açıklamalar yapan Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un son açıklamalarını eleştirdi. Özil, "Ben Mesut'un yerinde olsam, teşekkür eder 'buraya kadar' derim. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. Mesut'un yerinde olsam istifa ederim" dedi.

"Bierhoff'un açıklamaları yüzsüzlük"

Bierhoff'un, "Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi" açıklamasını, "yüzsüzlük" diye tanımlayan Mustafa Özil, "Benim görüşüme göre bu açıklama kendilerini (Bierhoff) kurtarmaya hizmet ediyor" dedi.

Oğluna yapılan muamaleyi eleştiren Özil, "Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum" dedi. Danışmanlığını yapmayı bıraktığından bu yana arada sırada oğluyla mesajlaştığını söyleyen baba Mustafa Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekilmesini "iyi bir fikir değildi" şeklinde nitelendirdi.