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Bacak egzersizleri beyin sağlığına iyi geliyor

27.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre yürüyüş, koşu gibi bacakları çalıştıran egzersizler beyin sağlığına katkıda bulunuyor, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor.

Bacak egzersizleri beyin sağlığına iyi geliyor

İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre yürüyüş, koşu gibi bacakları çalıştıran egzersizler beyin sağlığına katkıda bulunuyor.

Milano Üniversitesi ve Pavia Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor.

Bacakları çalıştıran egzersizler ise yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor.

Araştırmacılar, laboratuar fareleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, 28 gün boyunca bacaklarını hareket ettirmeyen farelerin beyinlerinde sinir kök hücrelerinin yüzde 70 oranında azaldığını ve yeni sinir hücrelerinin oluşumunun yavaşladığını tespit etti.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan araştırmacılardan Daniele Bottai, "Farelerin arka bacaklarını hareket ettirmemesinin, beyin sağlığı için kritik önemde olan subventriküler bölgede yeni sinir hücrelerinin oluşumu sürecini nasıl etkilediğini analiz ettik" dedi.

Bottai, beynin bu bölgesinin, sinir kök hücrelerinin yeni sinir hücrelerine dönüştüğü alan olduğunu ve bu yüzden sağlıklı bir beyin yapısı için kilit önemde olduğunu vurguladı.

Bottai, araştırmada elde ettikleri bulguların tekerlekli sandalye kullananlar ve uzaya giden astronotlar gibi bacak hareketliliği kısıtlı kişilerin beyin sağlığını korumaya yönelik önleyici tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

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