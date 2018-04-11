HABER

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a yanıt

11.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Strobl, Stuttgart’taki Afrin protestosuna tepki gösteren bir Türk’e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a yanıt

Almanya’nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eylemi protesto eden Yusuf Ünsal adlı Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu yönündeki eleştirilere Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl'dan yanıt geldi. Strobl, suçlamalar üzerine Alman polisini eleştiren Ankara'ya tepki gösterdi.

Strobl, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, bu eleştirileri kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Strobl, Almanya’nın bir hukuk devleti olduğunu belirterek diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların Almanya’ya taşınmasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi.

Strobl, bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi. Storbl, bu süreçte devlete ait kurum ve kuruluşların tutumunun bağımsız mahkemeler tarafından incelendiğini dile getirdi.

dpa'nın haberine göre, Stuttgart polisi tarafından Pazartesi yapılan açıklamada, Cumartesi günü yaklaşık 30 Kürt'ün katıldığı bir gösteri sırasında "hakaretler ve tartaklama" yaşandığını belirtti. Açıklamayı kaynak gösteren dpa, "provokatör olarak çevreyi rahatsız eden 39 yaşındaki Türk kökenli bir Alman'ın polis tarafından yakalanarak kimlik tespiti yapıldığı" bilgisini paylaştı. Söz konusu kişinin polise mukavemet göstermesi üzerine "yere yatırıldığı” fakat "kesinlikle kötü muamelede” bulunulmadığı ifade edildi. Bu kişi hakkında polise mukavemet gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Erdoğan ve Yıldırım tepki göstermişti

Stuttgart'taki Afrin gösterisini protesto etmek isteyen Yusuf Ünsal'a polisin "kötü muamelede bulunduğu” şeklindeki haber üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Yusuf Ünsal’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ardından Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ünsal’ın Alman polisi tarafından yere yatırılarak gözaltına alınmasını eleştirerek, "Teröristlere değil de, teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, ‘Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Salı günü AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, konuyu gündeme getirerek, "Bizi üzen şey şudur; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, o terör örgütünün karşısındaki bir samimi Türk vatandaşına bu zulmü niye yapar? Onlar terör örgütü yandaşları olarak gösterilerini rahatça yapabiliyor ama öbür tarafta ona karşı çıkan bir Türk vatandaşı rahatça engellenebiliyor” diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Ünsal, konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti.

DW,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede

Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye hava sahası trafiği durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.