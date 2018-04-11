Baden-Württemberg İçişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a yanıt

Almanya’nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eylemi protesto eden Yusuf Ünsal adlı Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu yönündeki eleştirilere Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl'dan yanıt geldi. Strobl, suçlamalar üzerine Alman polisini eleştiren Ankara'ya tepki gösterdi.

Strobl, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, bu eleştirileri kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Strobl, Almanya’nın bir hukuk devleti olduğunu belirterek diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların Almanya’ya taşınmasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi.

Strobl, bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi. Storbl, bu süreçte devlete ait kurum ve kuruluşların tutumunun bağımsız mahkemeler tarafından incelendiğini dile getirdi.

dpa'nın haberine göre, Stuttgart polisi tarafından Pazartesi yapılan açıklamada, Cumartesi günü yaklaşık 30 Kürt'ün katıldığı bir gösteri sırasında "hakaretler ve tartaklama" yaşandığını belirtti. Açıklamayı kaynak gösteren dpa, "provokatör olarak çevreyi rahatsız eden 39 yaşındaki Türk kökenli bir Alman'ın polis tarafından yakalanarak kimlik tespiti yapıldığı" bilgisini paylaştı. Söz konusu kişinin polise mukavemet göstermesi üzerine "yere yatırıldığı” fakat "kesinlikle kötü muamelede” bulunulmadığı ifade edildi. Bu kişi hakkında polise mukavemet gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.