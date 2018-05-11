BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri ileri sürüldü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Bakanlar Kurulunun kararı gereğince bazı İranlı kişi ve kuruluşlar, terör destekçileri listesine alındı.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

İSRAİLLİ BAKAN: YENİ İTTİFAKIN HABERCİSİ

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu noktalara yönelik saldırılarının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin yaptığı destek açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dürzi-Arap asıllı Bakan Kara, "Al Halife’nin tepkisi, İran'ın düşmanca saldırılarına karşı İsrail'e verilmiş tarihi bir destek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Al Halife'nin açıklamasının "Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakın habercisi" olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

"Bu destek Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakı yansıtıyor. Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) değerli çalışmaları sayesinde İsrail, bu ittifakın önemli bir parçasını teşkil ediyor."

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

(AA)

