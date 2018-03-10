BAE'li Bakan'dan skandal Türkiye açıklaması

Gargaş, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" ifadesini kullandı.
BAE'den üst düzey devlet yetkililerinin Türkiye'ye yönelik yürüttüğü 'suçlayıcı Twitter diplomasisi' devam ediyor.
Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu iddia etti.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından yeniden paylaştığı tweette, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet atarak skandala neden olmuştu.
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