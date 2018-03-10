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BAE'li Bakan'dan skandal Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter adresinden kısa süre önce Türkiye'ye yönelik haddini aşan ve suçlayıcı ifadelerde bulundu. Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia etti.

BAE'li Bakan'dan skandal Türkiye açıklaması

Gargaş, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" ifadesini kullandı.

BAE'den üst düzey devlet yetkililerinin Türkiye'ye yönelik yürüttüğü 'suçlayıcı Twitter diplomasisi' devam ediyor.

Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından yeniden paylaştığı tweette, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet atarak skandala neden olmuştu.

gargas

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Anahtar Kelimeler:
BAE Enver Gargaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Böylesi hain Arapların topunun köküne kibrit suyu.
burayada yakinda bir bahar gelir. Bunlari Amerikanin eline bir vereceksin, hani müslüman din gardaslarim, diyene kadar dövdüreceksin. Allah kimsrye hak etmediginden bir fazlasini vermez.
adam parasıyla herkesi parmağında oynsatıyor. parasıyla anası ölüyor oynattığı ülkeler yas ilan ediyor. arap kral ölüyor oynattığı ülkeler yas ilan ediyor. kendi maaaşlı çalışanlarından hiçbir farkı yok o da buna güvenerek konuşuyor ...
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