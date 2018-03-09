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BAE'nin Washington'daki lobicisi hakkında 'çocuk pornografisi' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD'de lobicilik yapan George Nader hakkında 1985 yılında 'çocuk pornografisi' gerekçesiyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

BAE'nin Washington'daki lobicisi hakkında 'çocuk pornografisi' iddiası

ABD'nin Atlantic dergisi, BAE adına Washington'da lobi faaliyetlerinde bulunan Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Nader'in 33 yıl önce çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığını öne sürdü.

Dergi ayrıca, bu konuda Nader'in federal sicilinde bilgi olduğunu yazdı.

Haberde, George Nader'in özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yakın ilişkisine dikkat çekilerek, Beyaz Saray'ı defalarca ziyaret ettiğine vurgu yapıldı. Beyaz Saray'ı ziyaret eden kişiler hakkında çok ciddi araştırmalar yapıldığına değinilen haberde, Nader hakkında açılmış söz konusu soruşturmanın neden dikkate alınmadığı sorgulandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a da özel danışmanlık da yapan Nader, bir süre önce Washington'u etkilemek için BAE'den para aktardığı iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturmaya alınmıştı.

Trump ve Rusya arasındaki ilişkiyi inceleyen özel savcı Robert Mueller, Nader'in Washington'u etkilemek için BAE'den ABD'ye para aktarıp aktarmadığını sorgulamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri George Nader

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
lanetli arap zihniyeti bu mikropları HZ. MUHAMMED bile müslümanlıkla düzeltememiş ki hiç umut yokkk.. sapkınlıkk sapıklık hep bunlarda
düşünün Peygamber niçin gönderilir. yoldan çıkmış azgın insanlara doğruyolu göstermek için. Peygamberler nerelerde varolmuşlardır, ortadoğu coğrafyasında. düşünün işte... işte Peygamberlerin o topraklarda varoluş nedeni arapların sapık ve çirkef insanlar olduğunu gösterir. yazık Peygamberimizin var olduğu mekanlar o çirkeflerin ellerinde.
düşünün Peygamber niçin gönderilir. yoldan çıkmış azgın insanlara doğruyolu göstermek için. Peygamberler nerelerde varolmuşlardır, ortadoğu coğrafyasında. düşünün işte... işte Peygamberlerin o topraklarda varoluş nedeni arapların sapık ve çirkef insanlar olduğunu gösterir. yazık Peygamberimizin var olduğu mekanlar o çirkeflerin ellerinde.
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