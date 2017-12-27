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BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 18:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Abu Dabi, 27 Aralık, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, twitter'dan yaptığı paylaşımda "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan yaklaşım kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir” yazdı. Twitter hesabından Arap birliği çağrısı yapan Bakan, ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" yazdı.

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