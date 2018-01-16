Bağdat ile Erbil uçuşlar konusunda anlaştı

Bağdat, toplantının "güven ortamında” geçtiğini belirtti.Eylül ayında IKBY’nin kontrolü altındaki bölgelerde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası IKBY ile Irak hükümeti arasında gerilen ilişkiler yumuşamaya başladı. Merkezi Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), IKBY'nin iki havaalanının uluslararası uçuşlara açılması için anlaştı.

Erbil merkezli Rudaw haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, Pazartesi günü Erbil’de görüşen Irak hükümeti ile IKBY yetkilileri, Erbil ve Süleymaniye havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması için altı maddede anlaştılar.

Anlaşmaya göre IKBY'deki havaalanları Irak Sivil Havacılık Yasalarına bağlı kalacak, havaalanlarına atamalar da Irak Sivil Hava Kurumu tarafından yapılmasını kabul ediyor. Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantılarının da Irak Sivil Havacılık Kurumu öncülüğünde yapılması, üzerinde anlaşmaya varılan maddeler arasında.

Rudaw'ın aktardığı haberde uçuşların ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.