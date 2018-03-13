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Bağdat yönetimi IKBY'ye uçuş yasağını kaldırdı! Bölgedeki havalimanları Bağdat'a devrediliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

IKBY'deki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrasında, bölgedeki havalimanları Bağdat'a devrediliyor.

Bağdat yönetimi IKBY'ye uçuş yasağını kaldırdı! Bölgedeki havalimanları Bağdat'a devrediliyor!

Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki havalimanlarında uygulanan uluslararası uçuş yasağını kaldırdı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, bölgedeki havalimanlarının kontrolünün Bağdat'a devredileceğini açıkladı.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.

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Bağdat Turkish martyrs İbadi

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