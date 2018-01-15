Bağdat'ın merkezinde çifte intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah art arda iki intihar saldırısının düzenlendiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın Irak Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre çifte saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybetti, 80 kadar kişi de yaralandı.
Saldırının kentin merkezindeki El Tayyaran Meydanı'nda meydana geldiği belirtildi. Meydanda yakın mesafelerdeki iki intihar komandosunun kendini patlattığı kaydedildi.
Irak medyasına yansıyan bilgilere göre yaralıların bazılarının durumu ağır.
Ayrıntılar geliyor...
dpa/HS/MK
© Deutsche Welle Türkçe
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