Bağdat’ta Çifte İntihar Saldırısı

Irak'ın başkentini sarsan çifte intihar saldırısında en az 38 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralı var.

İntihar saldırganları, Bağdat'ın merkezindeki Tayran Meydanı'nda, iş bekleyen işçilerin en yoğun bulunduğu saatte, üzerlerindeki bombaları patlattı.

Kordon altına alınan bölgeye hemen ambulanslar sevkedildi. Olay yerinin temizlenmesi için çalışmalar hızla başladı.

Yaralılardan Munthir Falah, saldırı anında, yerin ayağının altından kaydığını ve sonrasında bayıldığını anlattı. Göğsünden ve sağ bacağından yaralanan Falah, IŞİD'i bitirdiklerini sanan hükümetin güvenliği sağlamada yetersiz kaldığını savundu.

Amerika'nın Sesi'nin ulaştığı Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü, 90 kişinin yaralandığını, yaralıların üçünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı; ancak daha önceki benzer saldırıları IŞİD düzenlemişti.

Tayran Meydanı'ndaki saldırı, Bağdat'taki en kanlı saldırılardan biri oldu. En son 2016'nın Temmuz ayında Bağdat'ın Karrada semtinde, bombalı araçla düzenlenen saldırıda 324 kişi hayatını kaybetmişti.