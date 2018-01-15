HABER

Bağdat'ta çifte intihar saldırısı: En az 35 ölü

15.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Irak'ın başkentı Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Reuters Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Irak'ın başkentı Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Saldırıların Bağdat'ın merkezindeki Tayaran meydanında gerçekleştiği belirtiliyor.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta kontrol ettiği alanların ordu tarafından geri alınmasıyla birlikte başkent Bağdat'taki saldırılarda da azalma gözlenmişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Aralık ayında IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan etmişti.

Irak: IŞİD ile savaş bittiIrak, 'IŞİD militanlarının' eş ve çocuklarını kampta tutuyorABD, SDG ile birlikte Türkiye ve Irak sınırında sınır koruma gücü oluşturuyorTayaran meydanı, özellikle inşaat işçilerinin günlük iş bulabilmek adına sabahları toplandığı kalabalık bir meydan olarak biliniyor.

Meydan daha önce de cihatçı grupların hedefi olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, saldırının meydana geldiği bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi ve ambulansın sevk edildiğini aktardı.

Cumartesi günü de Bağdat'ın kuzeyindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlenmiş, beş kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Diğer Haberler
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.