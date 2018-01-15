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Bağdatta intihar saldırısı: 16 kişi öldü (2)

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 09:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

(Fotoğraf eklendi)

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Bağdat'ın merkezinde meydana gelen "çifte intihar saldırısında" 16 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları al-Tayaran Meydanı'nda gerçekleşti. (Fotoğraflı)

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