Bağdatta intihar saldırısı: 26 kişi öldü (3)

(Ölü sayısı ve gelişmelerle güncellendi)
Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 15 Ocak (DHA) - Bağdat'ın merkezinde meydana gelen "çifte intihar saldırısında" hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ye yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkent Bağdat'ın merkezindeki al-Tayaran Meydanı'nda toplanan işçileri hedef alan çifte intihar saldırısı sonucu 26 kişi öldü, 95 kişi de yaralandı.
Ölenler arasında bölgede görev yapan güvenlik görevilerinin de olduğu açıklandı.
Bağdat'ta inşaat işçileri günlük iş bulmak amacıyla her sabah al-Tayaran Meydanı'nda toplanıyor.
Meteorolji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!
Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki
Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz
İlik verdiği kardeşi öldürüldü, üniversiteyi bıraktı, şimdi ailesiyle çadırda yaşıyor
3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
E-5’te korku dolu anlar: Sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Bakın bu kez neye benzettiler
Bakın kimin kızıymış
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum