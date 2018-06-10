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Bağdat’ta Oy Sandıklarının Bulunduğu Tesiste Yangın

10.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

Bağdat’ta Mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sandıklarının durduğu depoda yangın çıktı. Meclis oyların yeniden sayılmasını istemiş, bu durum seçimin tekrar edilmesi çağrılarına neden olmuştu

Bağdat’ta Oy Sandıklarının Bulunduğu Tesiste Yangın

Bağdat’ta Mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sandıklarının durduğu depoda yangın çıktı. Meclis oyların yeniden sayılmasını istemiş, bu durum seçimin tekrar edilmesi çağrılarına neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili yangının bölgedeki beş depodan birini etkilediğini belirtti. Devlet televizyonuysa oy sandıklarının yoğun güvenlik önlemleri altında başka yere taşındığını kaydetti.

Yetkililer yangının kasten mi çıkartıldığı konusunda açıklama yapmadı ancak yangın geçerliliği zaten zan altında olan seçimin sonuçlarına iyice gölge düşürdü.

Irak’ta seçime katılım rekor düzeyde düşük olmuş, seçmenin yüzde 45’inden azı sandığa gitmişti. Ayrıca seçimin hemen ardından yolsuzluk iddiaları da ortaya atılmıştı.

''Ciddi hilelere rastlandı''

Sonuçlara göre seçim koalisyonu üçüncü sırada yer alan Başbakan Haydar El-Ebadi, hükümet soruşturmasında seçimle ilgili ciddi ihlallere rastlandığını söyledi ve bunların çoğundan Irak’ın bağımsız seçim komisyonunu sorumlu tutu. Ertesi gün meclis oyların elle yeniden sayılmasını istedi. Irak Seçim Komisyonu oyların sayılması için elektronik cihazlar kullanıyor.

Sadr'ın başarısına gölge düşebilir

Oyların yeniden sayılması mecliste en fazla sandalye elde eden milliyetçi din adamı Muktada El Sadr koalisyonunun başarısına gölge düşürebilir. El Sadr Amerika’nın en büyük muhaliflerinden.

Meclis Sözcüsü Salim El Ceburi, yangının seçimin tekrarlanması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Eylemin kasıtlı ve planlı olduğunu söyleyen Ceburi, amacın oy hilelerini örtbas etmek olduğunu söyledi.

Seçimde meclisteki koltuğunu kaybeden Ceburi, yangından önce oyların yeniden sayılmasına karşı çıkıyordu.

Yangın Ticaret Bakanlığı’nın Bağdat’taki tesisinde el Rusafa bölgesindeki sandıkların tutulduğu yerde meydana geldi. Bağdat Irak’ın en yoğun nüfuslu vilayeti. 329 koltuklu Irak meclisindeki 71 koltuk bu bölgeye ait.

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