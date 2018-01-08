Bahçeli: 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıkladı. "Yenikapı ruhuna sadık olduklarını" vurgulayan Bahçeli, "bu ruhla hareket ederek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alacaklarını açıkladı.

Başkent Ankara'da medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, birliğini dikkate alarak, eğer yeni bir sürece girilmişse, bunun başlangıcı 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman MHP cumhurbaşkanlığı veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir" şeklinde konuştu.

"Düşüncemiz, cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Cumhur ittifakında büyük bir birlik, anayasa değişikliğindeki birlik devam etmesi gözüküyor ise o zaman cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu ittifak olur" ifadelerini kullandı.

"MHP sadıktır"

Seçimlerde kendisinin de aday olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, halkoylamasında beraber hareket ettiğimiz, uygulamasına önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız" dedi.