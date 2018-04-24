Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşerek, adaylık konusunda teklif götüreceği belirtiliyordu. SP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün de içinden çıktığı, adını Necmettin Erbakan'ın koyduğu, "Milli Görüş" geleneğini temsil ediyor.

Bazı köşe yazarları ve siyasiler bir süredir Gül'ün adaylığı konusunu gündeme getiriyor.

AKP ve MHP ittifakına karşı, muhalefet cephesinden ilk 'sürpriz' hamle CHP'nin İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamak için 15 milletvekilini "ödünç" vermesiyle gelmişti. Muhalefet cephesinde "ortak cumhurbaşkanı adayı" çıkarılması seçeneği ön planda duruyor.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, "Türkiye'ye tuzak kuruluyor. Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiasını, "sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" olarak niteledi.

"Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?"

"FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Sayın Erdoğan'ın 2007 yılı Nisan ayında 'kardeşim' açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı sert açıklamalar şöyle devam etti:

MHP lideri Bahçeli, partisinin AKP ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı "hazmedemeyenlerin" Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine "çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" yürüttüğünü öne sürdü.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853105885401089

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853388854071297

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853679527776258

Erdoğan: Benim öyle bir derdim yok

Pazartesi günü Gül'ün, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım, adaylıkla ilgili sorulara "Gidin ona sorun" yanıtını vermişti.

Salı günü Erdoğan, Gül'ün adaylığıyla ilgili açıklamasında "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok" diye yanıt vermiş, "senaryomuzu kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen AKP'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, Gül'ün adaylığı konusunu da masaya yatırdıklarını söyledi ama detay vermedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da, "Dedikodu üzerinden gündem oluşturmayız, deklare edilirse gündemimize girer" dedi.

Gül'ün adaylığı üzerinden bir ittifak olasılığına bazı CHP'li milletvekillerinin de tepkili olduğu ve endişelerini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığı biliniyor.