Bahçeli CHP’yi Terör Örgütleriyle Eşdeğer Tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ana muhalefet partisi CHP’yi terör örgütleriyle birlikte çalışmakla suçladığı ve ağır sözler sarf ettiği kurultay konuşmasıyla Türkiye’de erken seçim ihtimali gündemdeki yerini koruyor.
MHP 12. Olağan Kurultayı’nda Bahçeli’nin açılış konuşmasında seçim süreçleri için AKP’yle ittifak kurulması ve terörle mücadele başlıkları yanı sıra CHP’ye yönelik suçlamalar ağırlıktaydı. Bahçeli, 2015 yılındaki 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında neden CHP ile koalisyon kurmayı veya CHP’nin olası azınlık hükümeti kurmasını desteklemediğini detaylı şekilde anlattı.
CHP’yi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan Bahçeli, “MHP’nin, başını CHP’nin çektiği PKK, FETÖ karışımı ve haçlı tembihli iktidar oluşumunu reddetmesi bütün hesapları bozmuş, bütün planları tarumar etmişti. CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki, Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti. Düşman evin içine girecek, kaleyi içten yıkacaktı” dedi.
Bahçeli, “Başbakanlık görevini başka kapılarda dilenerek arayamaz, alamaz, buna tenezzül dahi etmez, edemezdik. Bizim ülkülerimizin fiyatı yoktur. Bizim davamızın bedeli yoktur. Ederi bir dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır” ifadelerini kullandı. Böylece Bahçeli, o dönem Ankara başta olmak üzere yaşanan terör saldırıları ve Güneydoğu Anadolu’da çatışma ortamının başlaması öncesinde 7 Haziran seçimindeki sonuçlar itibariyle koalisyon kurulması ihtimalini “FETÖ senaryosu” olarak yorumladı.
“CHP Atatürk’ün kurduğu parti değildir, hayırsız mirasyedidir”
CHP’nin devleti kurmuş parti iddiasıyla yıkıma ve yozlaşmaya işbirlikçilik yaptığını savunan Bahçeli, CHP yönetimi yanı sıra İyi Parti’den İP olarak söz ederek diğer muhalefet partilerini şu sözlerle hedef aldı:
“Şu anda CHP ele geçirilmiş, kontrol ve denetimi Türkiye karşıtı mihraklara geçmiştir. Bu CHP ki, FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır. Millete ikiyüzlü, binbir surat, bidon kafalılar, makarnacılar, kömürcüler, göbeğini kaşıyanlar diye saldıran ve sataşan alçaklar CHP’nin siyasi ve ideolojik çekim alanındadır. Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir. Cumhur diyoruz, CHP’nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor. İttifak diyoruz, milli iradeye hürmet gösterin ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İP ve HDP’yle birlikte patırtı gürültü çıkarıyor. Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye. CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya’dan İmralı’ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır. 15 Temmuz’a tiyatro diyen CHP, iki yüz elli bir şehide, iki bin yüz doksan dört gaziye ne diyecektir? FETÖ’cülerin mağduriyetinden bahseden bu parti, hainleri dışarı çıkarıp kahraman mı ilan edecektir? 15 Temmuz ihanetinin sarsıntı ve sonuçlarını bertaraf etmek maksadıyla ilan edilen OHAL’e karşı çıkan CHP, 20 Temmuz’a nasıl darbe diyebilmektedir? CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya’nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir. Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu siyasi parti ile hiçbir benzerliği, hiçbir ilgisi, hiçbir ilişkisi kalmamıştır.Bunlar hayırsız mirasyedidir, miras sonunda tükenmiştir.”
Eski MHP’lilere “Bir kere satan yine satar” dedi
Bahçeli, CHP ile birlikte sert sözler sarf ettiği İYİ Parti gibi eski MHP’lilerce oluşturulan yeni siyasi çizgideki isimleri de “MHP’yi ele geçirme operasyonu” yürütmekle suçladı.
MHP’nin geçmişte her türlü saldırıya rağmen yoluna devam ettiğini kaydeden Bahçeli, MHP içerisinde 1 Kasım seçimi sonrasında yükselen parti içi muhalefete çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, “1 Kasım 2015 tarihinden hemen sonra yaşanmadık rezalet kalmadı. 10 Ocak 2016’da dedik ki, 12’inci Olağan kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018’dir. Kurultay bezirganlarından, sırtımızdaki kamburlardan, içimizdeki safralardan kurtulduk.. 12’inci Olağan Büyük Kurultayımıza gelesiye kadar ne kadar kepazelik, ihanet, skandal, travma varsa maruz kaldık. Hamd olsun hepsinden alnımızın akıyla çıktık, oyunları tümden bozduk. Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır. Bir kere ihanetle bin kere ihanet arasında hiçbir fark yoktur. Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler, bozgun kafilesi ise sonunda elenip, silinip layık olduğu çöplüğe gider ve de gitmiştir” dedi.
Bahçeli, MHP içi muhalefeti “büyük oyun” senaryosuyla da ilişkilendirdi. Bahçeli, “MHP, 1 Kasım 2015’den sonra ele geçirilmek istendi; çünkü Türkiye’nin işgal planında sosyal ve siyasal dayanak arandı. MHP, yarım asra yaklaşan hüviyet ve hatırasıyla imha edilmek istendi; çünkü Türkiye düşmanları senaryoyu böyle yazmışlardı. MHP, yıkılmak, temellerinden, öz değerlerinden koparılmak istendi; çünkü büyük resme baktığımızda, üst akla dikkat ettiğimizde, ilişki ve irtibatları yorumladığımızda ülkemiz ve bölgemizde vahşi bir kaos planlanmıştı. Milletin son kalesi teslim olsaydı, milli direnç düşecek, milliyetçi direniş inişe geçecek, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi Allah muhafaza belki de gerçekleşmiş olacaktı. Amaç buydu, hesap buydu, proje böyleydi” diye konuştu.
Çözüm Süreci sonrası için AKP iktidarını değil FETÖ’yü suçladı
Bahçeli, 2015 yılında 7 Haziran sonrasında koalisyon kurulamamasıyla başlayan süreçte 1 Kasım Genel Seçimleri’nde AKP’nin yeniden tek başına iktidar olmasına rağmen o dönemki çatışmalar nedeniyle FETÖ’yü adres gösterdi. Bahçeli, AKP’nin iktidarında tayin edilmiş, atanmış askeri, emniyet ve mülki idare kadrosundakilerce Çözüm Süreci’nde terörle mücadele konusunda adım atılmaması nedeniyle sadece FETÖ’yü suçladı. Bahçeli’nin, o döneme ilişkin geçmişte eleştirdiği AKP aleyhine hiçbir ifade kullanmadığı gözlendi.
Bahçeli, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki il ve ilçelerimizi tesiri altına alan işgal ve isyan teşebbüslerini, kazılan hendekleri, dikilen barikatları, açılan tünelleri, döşenen patlayıcıları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehirlerimiz istila edilirken, el yapımı patlayıcılar sokak sokak, ev ev tuzaklanırken dönemin askeri ve mülki erkanı suskun ve seyirci kalmıştı. Terörle mücadele, teslimiyet ve tepkisizliğe dönmüş, döndükçe de gömülmüştü. Sorumluluk çevresi terörle mücadele bölgeleri olan, özellikle rütbesi tuğgeneral seviyesinde bulunan çok sayıda hain 15 Temmuz’da FETÖ darbe girişiminde suçüstü basılmıştır. Bu tesadüf olamaz, rastlantı olamaz, olamayacaktır” görüşünü aktardı.
Bahçeli, “büyük oyun” ile AKP’yle ittifakı savundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin yıkılması ve bölünmesi tezi üzerine kurulu “büyük oyun” senaryosunu da aşama aşama konuşmasında aktardı. Bahçeli, bu “büyük oyun” karşısında darbe girişimi gecesi sivillerce verilen tepkiyi “birinci vuruş”, ardından Fırat Kalkanı Harekatı yapılmasını “ikinci vuruş” olarak değerlendirerek, Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın da “büyük oyun” girişimine karşı “üçüncü vuruş” olarak yorumladı.
Türkiye’nin geleceği üzerinde oynanan tehlikeli oyuna henüz son verilmediğini de iddia eden Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne geçişini savundu. Bahçeli, “Yeni hükümet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır” dedi.
Teşekkür konuşmasında “milli beka” tezini yineledi
Bahçeli, açılış konuşmasında olduğu gibi genel başkan seçildikten sonraki kurultay kapanış konuşmasında da “Milli beka için MHP’nin kritik bir görev üstlendiği” şeklindeki görüşlerini kısaca yineledi. Bahçeli, kısa teşekkür konuşmasında, “12’inci Olağan Büyük Kurultayımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlık göreviyle onurlandıran muhterem delegelerimize, Büyük Kurultayımızın tarihi iradesine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ve ilam ediyorum” ifadelerini kullandı.
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