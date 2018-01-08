Bahçeli Erken Seçimin Fitilini mi Ateşledi?

Son Güncelleme 3 saat önce 08.01.2018 22:06 |3 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Bahçeli'nin bu hamlesini Amerika'nın Sesi'ne değerlendiren gazeteci Kemal Can'a göre MHP lideri, seçim ittifakı ve erken seçimi aslında AKP adına, sıcak gündem haline getiriyor.

Erkene alınmazsa 2019 yılının Kasım ayında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimleri için daha şimdiden harekete geçilmiş görünüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bahçeli, 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına bugün MHP İstanbul milletvekili olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkartmıştı. Böylelikle Meclis'te temsil edilen beş partiden üçünün tercihi de belirlendi. AK Parti ve MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ise Meral Akşener. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 29 Aralık 2017'de Habertürk televizyonunda "Aday olabilirim” dese de, CHP ittifak için birçok çevreyle nabız yokluyor. HDP'nin 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu. Geçen hafta bir açıklama gönderen Demirtaş, 11 Şubat'ta yapılacak Kongre'de HDP eş genel başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. HDP de CHP gibi cumhurbaşkanlığı seçimleri için karar vermiş değil.

Kemal Can: Bahçeli bugün AKP-MHP ittifakının çivisini çaktı 1 Aralık'ta "seçim ittifakı” önerisini dile getiren, bugün de cumhurbaşkanı adayını açıklayan MHP lideri ne yapmak istiyor? Oyunu bu kadar açık oynayan Bahçeli'nin gizli gündemi mi var? Cumhuriyet gazetesi yazarı Kemal Can, yıllardır izlediği Bahçeli'nin herhangi bir tuzak kurmak düşüncesinde olmadığı görüşünde. Amerika'nın Sesi'ne değerlendirmelerde bulunan Can, "Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarında gizli bir hedef aranmamalı. AKP-MHP ittifakının çivisini bugün çaktı. İktidar yanlısı çevreler, bu ittifakın benzerinin ‘çatı aday' ve ‘ortak aday' formülüyle muhalefete dayatmak istiyor. Bence birinci tur için böyle bir mecburiyeti yok. Hatta her parti yedekli adayla seçmen karşısına çıkabilir. Bugünkü açıklamasıyla kendisini bağlayan Bahçeli eğer ilk turda bağımsız davransa ikinci turda Erdoğan'a daha fazla oy taşıyabilirdi. Bu nedenle iktidar bloğu ilk turda ne aldıysa büyük ölçüde ikinci turda da o civarda oy alacak. Muhalefetin ise seçeneği daha çok olacak” dedi.

"Bahçeli, erken seçimi ve seçim ittifakını sıcak gündem haline getiriyor” İlk turda kendi adayını çıkartırsa ikinci turda Erdoğan'a daha fazla oy taşıyabilecek olan Bahçeli neden şimdiden "MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Düşüncemiz, cumhur ittifakıdır” diyerek tavrını belli ediyor? Yaklaşık 30 yıldır MHP'yi takip eden Kemal Can'a göre, Bahçeli'nin bunun için birden fazla gerekçesi var. Can, "Bu ilk değil, referanduma sürecinde de MHP'nin AKP'nin koçbaşı olduğunu gördük. Referandumun önünü açan Bahçeli'nin açıklamaları oldu. İttifak konusunda birkaç açıklama yaparak bu sürecin de başlatan kişi MHP lideriydi. Bahçeli, bugünkü açıklamalarıyla seçim ittifakı ve erken seçimi de, aslında AKP adına, sıcak gündem haline getiriyor. Çünkü Bahçeli, ‘yeni güç koalisyonu'nun parçası olmak, AKP-MHP ittifakını tescil ettirmek istiyor. Bunun nedeni bu yıl yapılacak MHP kongresinde partisinin karşısına ‘resmi iktidar ortağı' olarak çıkarak oy kaybını durdurmak” yorumunu yaptı.

İbrahim Uslu: Erken seçim olacak Uzun zamandır genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerden sonra yapılmayacağını söyleyen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, MHP liderinin "Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019'da olacak” demesine rağmen görüşünde ısrar ediyor. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Uslu, "Rasyonel olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin yerel seçimlerden önce olması. Zaten AK Parti bu şüpheyi oluşturan birçok adım atıyor. İşte taşeron işçilerin kadroya alınması, tarım sektörüne verilen destek, asgari ücret artışı, seçim ittifakının gündeme alınması, AK Parti kongrelerinin hızla tamamlanıyor olması. Tüm bunlar bence erken seçim alametleri. İktidar partisi kendisi için en optimal zamanda erken seçimi yapacak. Bu zamanı tespit etmeye çalışıyor” diye konuştu. "AK Parti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP, BBP, HÜDA-PAR'la ittifakı bozmaz” Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman haber ajansı DPA'da yayınlanan söyleşisinde PKK'nın silah bırakması halinde yeniden barış sürecinin gündeme geleceği yönündeki sözleri bizzat bakan tarafından yalanlandı. Kimi çevreler yalanlanmış olsa da bu sözleri tepki ölçme arayışı olarak yorumladı. Ancak Uslu, iktidarın referandumda kurulan ittifakı değiştirmeyeceği fikrinde.