Bahçeli: 'İYİ Parti Seçime Girsin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti ile ilgili alacağı genel seçim kararı ve alacağı olası oylar için "YSK 'girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince, başka partilerden almaz, alırsa bizden alır" dedi.

Bahçeli, seçimler öncesi Kızılcahamam'da milletvekilleri ve parti yöneticileri katılımıyla gerçekleştirilen hafta sonu kamp programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleştirilecek genel seçimler konusunda Bahçeli’nin, İYİ Parti ile ilgili yorumu dikkat çekti.

Bahçeli'nin, MHP’den ayrılan Meral Akşener liderliğinde ve milletvekilleri Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ile İsmail Ok’un katılımıyla kurulan İYİ Parti'nin seçimde yer almasına destek verdiği görüldü.

Bahçeli, açıklamasında İYİ Parti’nin seçimde MHP tabanından oy alma ihtimaline göndermede bulundu ve "İlgi alanımız değil. YSK 'girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince, başka partilerden almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteririz" ifadelerini kullandı.