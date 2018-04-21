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Bahçeli: 'İYİ Parti Seçime Girsin'

21.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti ile ilgili alacağı genel seçim kararı ve alacağı olası oylar için "YSK 'girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince, başka partilerden almaz, alırsa bizden alır" dedi

Bahçeli: 'İYİ Parti Seçime Girsin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti ile ilgili alacağı genel seçim kararı ve alacağı olası oylar için "YSK 'girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince, başka partilerden almaz, alırsa bizden alır" dedi.

Bahçeli, seçimler öncesi Kızılcahamam'da milletvekilleri ve parti yöneticileri katılımıyla gerçekleştirilen hafta sonu kamp programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleştirilecek genel seçimler konusunda Bahçeli’nin, İYİ Parti ile ilgili yorumu dikkat çekti.

Bahçeli'nin, MHP’den ayrılan Meral Akşener liderliğinde ve milletvekilleri Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ile İsmail Ok’un katılımıyla kurulan İYİ Parti'nin seçimde yer almasına destek verdiği görüldü.

Bahçeli, açıklamasında İYİ Parti’nin seçimde MHP tabanından oy alma ihtimaline göndermede bulundu ve "İlgi alanımız değil. YSK 'girebilir' diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince, başka partilerden almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteririz" ifadelerini kullandı.

Bu konuda AK Parti’nin İYİ Parti’nin seçimlere girmesi için gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçtiğini ancak MHP’nin buna engel olduğu iddialarını ise reddeden Bahçeli, “Allah’tan bir dileğim var basın bir gün de doğru yazsın” dedi.

Bahçeli, “MHP’nin seçim stratejisi ne olacak?” sorusuna üzerine “24 Haziran seçiminde MHP’yi daha etkin göreceğiz. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” yanıtını verdi. Ancak Bahçeli, “AK Parti ile ortak miting yakışık almaz” diyerek meydanlarda ittifak olarak birlikte çalışmayacağını açıkladı.

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