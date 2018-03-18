Bahçeli MHP kurultayında başkanlığa seçildi

Bahçeli “Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız arızi bir gelişme olmazsa Erdoğan’dır” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı, tek aday olan Devlet Bahçeli'nin yeniden parti genel başkanı seçilmesiyle sonuçlandı.“Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılan kurultay öncesi Ankara’da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kongre salonunda güvenliği ülkü ocaklarından gençlerin yaptığı görüldü. Yoğun katılımlı salonda sahneye Atatürk ve MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in büyük posterleri asıldı. Salonda, Bahçeli’nin posteri yer almadı. “MHP’nin Sevdası, Milletin Bekası”, “Milliyetçi Hareket, Beka için Var Elbet” pankartlarının asıldığı salona Bahçeli, bozkurt işareti yaparak girdi. Bahçeli kürsüye çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP kurultayına gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, mesajında MHP’nin Türkiye’nin en köklü partilerinden olduğunu ifade etti; özellikle 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği sert tavırla Türkiye’de demokrasi için vazgeçilmez görüldüğünü dile getirdi. Erdoğan, 16 Nisan 2017’de anayasa değişikliği için yapılan referandumda Türkiye’nin tercihini “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nden yana kullandığı mesajını verirken, AKP ile MHP’nin 3 Kasım 2019 seçimleri için öngördükleri “Cumhur İttifakı” sisteminin de Türkiye’nin önüne ‘beraberliğe dayalı’ yeni bir süreci getirdiğini kaydetti. MHP kurultayına, AKP’yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki bir heyet katıldı.

İyi Parti ve CHP'ye yüklendi Devlet Bahçeli de kürsüdeki konuşmasında İyi Parti ve CHP’yi hedef aldı. “Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Tayyip Erdoğan’dır” diyen Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibine “Unutmayınız, bir kere satan yine satar” diye seslendi. MHP’deki muhaliflerin kendisine dönük eleştirilerini, karşı kongre toplama ve yeni bir parti kurma çalışmalarını ‘rezalet, kepazelik’ olarak değerlendiren Bahçeli, muhalifler için “Bozuk kalp, bozuk insan, bozgun kafilesi” nitelemeleri yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) de Fethullah Gülen yapılanmasının yörüngesinde olduğunu iddia eden Bahçeli, CHP’nin Atatürk’ün mirasından koptuğunu “PKK’nın hizasında, PYD’nin hizmetinde” olduğunu söyledi. “Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tezgah ve tezviratları birdir” diyen Bahçeli, “Ana muhalefet ana vatana ihanet içindedir” çıkışında bulundu. Bahçeli, CHP’ye çıkışlarını “MHP yürür, CHP sürünür. MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar” sözleriyle tamamladı.