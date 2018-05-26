Bahçeli MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı

Toplantıda MHP'nin milletvekili adayları da tanıtıldı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisini mecliste "çok daha güçlü, layık olduğu, sözü geçen bir mevkiye" taşıma sözü verdi.

Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesi AKP ile Cumhur İttifakı kuran partisinin seçim vaatleri arasında "teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının" bulunduğunu söyledi.

MHP lideri, "Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Geleceğin Türkiyesinin temelleri cumhurun ittifak ruhuyla atılacaktır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh cumhurun ittifak duruşuyla kazınacak ve kaybedecektir" dedi.