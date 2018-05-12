Bahçeli Önerdi: Erken Seçim Öncesi Af mı Geliyor?

Önce 7 Haziran Seçimi’nin akşamında başbakanlık teklifini reddederek tekrar seçimi mecbur kılan ardından başkanlık sistemi ve referandumun önünü açan en son erken seçimin işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son bir buçuk yılın yaptığı çıkışlarla Türk siyasetinde belirleyici bir aktör haline geldi. MHP liderinin en ilginç önerilerinden biri 'yarıda kalan Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaldığı yerden oynatılması'ydı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan bu öneri sonrası Bahçeli, bu kez “kader mahkumlarına af” önerisini ülke gündemine soktu. Bahçeli, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ı kader kurbanı olarak tanımladı Bugün twitter hesabında uzun açıklamalar yapan Bahçeli, “PKK’nın siyasi acentesi olarak tanımladığı” HDP’nin “sabıkalı PKK’lı” dediği Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermesini eleştirirken ülkücü kimlikli yeraltı dünyası liderleri üzerinden “af” sözcüğünü gündeme soktu. “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar? Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?”

“PKK’lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar?” diye soran MHP Genel Başkanı, “Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da 2 Mayıs’ta “genel af” önerdi İlginçtir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut da 2 Mayıs’ta Star gazetesinde kaleme aldığı “Büyük Barış-Pax Presidenta başlıklı yazısında “genel af” önerisinde bulunmuştu. Bulut, “başkanlık sistemine geçerken, ‘Yeni bir Türkiye-yeni doğmuş kadar temiz vatandaş” kavramını hayata geçirelim ve sicil kayıtlarını sıfırlayalım. Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim. 10 yıllık inanç-bilgi sentezi” sürecine girerken ‘pax başkanlık’ dinamiğini hayata geçirelim ve ‘yeni sistem, yeni anlayışa sahip devlet, yeni doğmuş kadar temiz vatandaş’ anlayışıyla bu geçişi yapılandıralım” demişti. Ancak Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanın sözlerinin pek fazla bir yankısı olmadı.

Başbakan Yıldırım: “Teröristlere af gündemimizde yok” Bahçeli’nin sözlerine ilk değerlendirme hükümetten geldi. Erzincan’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım “Terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir tepkiyi gündeme getirmiş olabilir. Ama bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" dedi. Ancak Başbakan’ın açıklamalarından Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP liderinin sözlerine vakıf olmadığı anlaşılıyor. Zira Bahçeli, “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler” dışında kalan tutukluları kader mahkumu olarak tanımlıyor ve onlar için af istiyor. Muharrem İnce: “Kapsamını görmek lazım” CHP’den ise sıcağı sıcağına iki açıklama geldi. İlki ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’dendi. Antalya’da kısa bir değerlendirme yapan İnce, “Genel af hakkında ayak üstü değerlendirme yapmam. Kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Hepsi kader mahkumu. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var"