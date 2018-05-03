Bahçeli ve Akşener Arasında ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ Polemiği

Milliyetçi Hareket Partisi’yle İYİ Parti arasında ‘FETÖ’ polemiği büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin sivil ayağı ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 100 bin imzayla adaylıkta ısrarı arasında bir bağlantı olduğunu iddia etti. MHP lideri, “15 Temmuz Darbesi’nin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum? Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi (Akşener) CHP'nin 15 milletvekili kaydırması ile destek oldu. Dolayısıyla 100 bin seçmen şeyine ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin aday ile seçmen ile adaylığını kocayacağında ısrar etti. AK Parti'nin, Adalet ve İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası benim kafamı biraz meşgul ediyor” dedi.

Bahçeli, Akşener’in etrafında ByLock kullancısı ya da darbe sonrası kamu görevinden uzaklaştırılmış olanlar olabileceğini de ima etti. Akşener: “Bahçeli’nin genel başkan yardımcılarının FETÖ ile ilgileri tespit edilmiş midir?” MHP liderinin bu sözlerine Meral Akşener’den yıldırım hızıyla yanıt geldi. Bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı, “Saray ittifakının, çıkar ittifakının küçük ortağı” olarak nitelediği Bahçeli’nin “fındık ve fıstık yemeyi bir kenara koyarak, dizi izlemeye bir ara vererek” kendisine ve Saadet Partisi liderine imza verenleri “FETÖ’cülükle itham ettiğini” söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulunan Akşener, “Sayın Bahçeli'nin genel başkan yardımcılarının 17-25 Aralık'tan sonra 2015 seçimlerinde FETÖ yayın organlarının önünde polisle göğüs göğse kavga ettiği tespit edilmiştir. Sayın Erdoğan, 17-25 Aralık'ı bir milat kabul ettiğine göre 17-25 Aralık'tan sonra yapılan bu göğüs göğse mücadelenin içinde yer alan bu genel başkan yardımcılarının FETÖ ile ilgileri tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse bu konuda ne yapılmıştır? Ve Sayın Bahçeli'nin talimatı ile bu işler yapıldıysa ki siyasi partilerde öyledir, Sayın Bahçeli'nin FETÖ iltisakları tespit edilmiş midir?” dedi.

Akşener: “Sayın Bahçeli açısından 17/25 Aralık Erdoğan’a kumpas mıdır?” “Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı Sayın Erdoğan çok yakından bilir” diyen Akşener, kamuoyuna 17/25 Aralık operasyonları olarak geçen savcılık soruşturmaları hakkında MHP liderinin bakışının değişip değişmediğini sordu: “Sayın Bahçeli'nin 17/25 Aralık'tan sonra Sayın Erdoğan'a ‘17/25 Recep Tayyip Erdoğan’ lakabını takma girişimleri acaba FETÖ tarafından verilmiş bir talimat mıdır? Sayın Bahçeli'nin 17/25 Aralık konusuyla ilgili odasında bulunan meşhur saatinin rakamları değişmiş midir, değişmemiş midir? Ve Sayın Bahçeli açısından 17/25 Aralık, Sayın Erdoğan'a yapılmış bir kumpas mıdır? Yoksa gerçekten bir yolsuzluk operasyonu mudur?” AKP Sözcüsü Ünal: “Bahçeli’nin hassasiyetini katılıyoruz” MHP liderinin “cumhurbaşkanlık adaylığı için gereken 100 bin imza araştırılmalı” şeklinde özetlenebilecek sözleri iktidar partisinden farklı yankı buldu.