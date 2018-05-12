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Bahçeli'den af çağrısı: Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi kardeşlerimizi çürümeye terk etmek ne kadar adildir?

12.05.2018 14:28 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulundu. Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli'den af çağrısı: Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi kardeşlerimizi çürümeye terk etmek ne kadar adildir?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulundu.

Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti:

"PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.

"Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…"

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/995257892591865857

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a atıfta bulunan Bahçeli, "PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi" diyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

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