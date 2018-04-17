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Bahçeli'den erken seçim çağrısı

17.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında erken seçim çağrısı yaptı.

Bahçeli'den erken seçim çağrısı

Bahçeli, 3 Kasım 2019 için öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e çekilmesini istedi.Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması mümkün değildir" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, takdir haklarını erken seçimden yana kullanacaklarını belirtti.

TBMM'deki grup toplantısında partililere seslenen Bahçeli, "26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gitmeli" diyerek, Türkiye'nin düşmanlarına gereken dersi vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hükümet adına ilk açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin ''Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.

CHP: Hodri meydan!

Ana muhalefet partisi CHP adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Hodri meydan, biz hazırız" dedi.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin yapılmasının ardından, 16 Nisan referandumunda kabul edilen ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğinin ilgili maddeleri yürürlüğe girecek.

DW,DHA/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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