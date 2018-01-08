Bahçeli'nin 2019 hesabı Ankara'yı karıştırdı

Bahçeli’nin açıklamaları karşısında şimdi diğer muhalefet partilerinin ne yapacağı merak ediliyor.
PEKİ BAHÇELİ NEDEN BU AÇIKLAMALARI YAPTI?
Ana muhalefet partisi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan DW Türçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediğiniz adaya destek vereceğinizi açıklayabilirsiniz ama kurulacak hükümette yer almak gibi bir derdiniz olmadığını söylemek hükümet etme iddianızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir. Bahçeli’nin bu açıklaması kendi tabanı açısından çok manidar ve düşündürücüdür” diye konuştu.
Tezcan, Bahçeli’nin CHP, HDP ve İyi Parti’nin ittifak yapması gerektiği öngörüsü için de “Bahçeli, kendi açısından siyasette bir cephe yaratıyor ancak biz 2019 seçimlerinde kendi adayımızı göstereceğiz. Seçimlerde de Erdoğan’a karşı en geniş buluşma için bir kampanya yürüteceğiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin de desteğini almayı hedefliyoruz. Türkiye’nin sorunlarına hep birlikte çözüm getirmek isteyen herkese kapılarımız açık olacak” dedi.
İYİ PARTİ: BAHÇELİ OYLARINI KAYBEDİYOR
Bahçeli’nin açıklamaları MHP oylarının seçimlerde nereye gideceği sorularını da gündeme taşımış oldu. MHP’den kopanların öncülüğünde kurulan İyi Parti'den de Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.
İyi Parti’nin önde gelen isimlerinden Yusuf Halaçoğlu DW Türkçe’ye “Bahçeli, AKP ile MHP birleştiğinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 38-40 bandında kalacaklarını biliyor, o yüzden bu açıklamaları yaptı. MHP tabanı ciddi oy kaybediyor” diye konuştu.
“Bize engel çıkarmalarının nedeni de bu. İyi Parti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener’i aday gösterecek” diyen Halaçoğlu, sözlerini “Akşener toplumun tüm kesimlerinden büyük ilgi görüyor. Bahçeli de bu ilgiden korkuyor. MHP oyları başta olmak üzere tüm oyların en dinamik adresi İyi Parti olacağı için Bahçeli, şimdiden bu açıklamayı yapıyor. Bahçeli’nin bu açıklaması da gösteriyor ki; Erdoğan’ın karşısında Akşener daha da güçlenmiştir” diye tamamladı.
HDP: BAHÇELİ'NİN TEK DERDİ KENDİSİ
2019 seçimlerine Selahattin Demirtaş’sız girecek HDP’de ise seçim stratejisine dönük çalışmalar henüz tamamlanmadı. HDP’li Mithat Sancar, HDP’nin seçim ittifaklarına nasıl baktığını Bahçeli’nin açıklamaları doğrultusunda DW Türkçe’ye değerlendirirken “Bizim ilk temennimiz kendi adayımızla Erdoğan’ı karşısına çıkmaktır ancak nasıl hareket edeceğimizi makul ve mantıklı değerlendirmelerden sonra belirleyeceğiz. Seçim için siyasi yol haritamızı henüz belirlemedik” diye konuştu.
Bahçeli’nin “anlamsız ve temelsiz” açıklamalar yaptığını öne süren Sancar, “Çünkü Bahçeli kendi tabanındaki oylarını eritmiştir. Tek derdi kendisidir. Tabandaki erimeyi makul bir gerekçeye oturtmak ve kendi konumunu güçlendirmek isterken de bu açıklamalarını yapmıştır. Onun Erdoğan’la işbirliğinde olduğunu zaten herkes bilmektedir. MHP tabanı da bunun farkındadır” dedi.
TARHAN ERDEM: BAHÇELİ ERDOĞAN’I ANLAŞMAYA ZORLUYOR
Araştırmacı ve analist Tarhan Erdem’e göre Bahçeli ile Erdoğan’ın arasında henüz bir seçim anlaşması yok. Bahçeli’nin açıklamalarından böyle bir sonuca vardığını düşünen Erdem, Bahçeli’nin Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceğini söylerken aynı zamanda MHP’nin mevcut milletvekili sayısını koruyup koruyamayacağına dönük kafasındaki soru işaretlerinin sinyalini de verdiğine dikkat çekti.
Bahçeli'nin açıklamalarını DW Türkçe'ye değerlendiren Erdem, “Demek ki Bahçeli’nin Erdoğan’la anlaşması için bir ön şartı var o da MHP’nin mevcut milletvekili sayısını koruyacak olması. Bunu Erdoğan sağlayabilecek mi? İşte Bahçeli Erdoğan’ı bu yönde bir anlaşmaya zorluyor. Bundan sonra aslında Erdoğan’ın söyleyecekleri daha da önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı. Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçiminden çok parlamento seçimiyle ilgilendiğinin açıkça görüldüğünü belirten Erdem, seçimlerde oyların nereye gideceğine dair şimdiden yorum yapmanın ise çok erken olduğunu söyledi.
Hilal Köylü /Ankara
© Deutsche Welle Türkçe
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