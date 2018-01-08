Bahçeli'nin 2019 hesabı Ankara'yı karıştırdı

Son Güncelleme 36 dakika önce 08.01.2018 16:17 |36 dakika önce

Bahçeli’nin 2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamalarını CHP, HDP ve İyi Parti DW Türkçe'ye değerlendirdi. Araştırmacı Tarhan Erdem'e göre de Bahçeli, Erdoğan'ı anlaşmaya zorluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini, genel ve yerel seçimlerde AKP ile ittifaka gidebileceklerini, ancak AKP ile bir hükümet pazarlığı yapmadıklarını açıklaması Ankara siyasetinde gündeme damgasını vurdu.

Bahçeli’nin açıklamaları karşısında şimdi diğer muhalefet partilerinin ne yapacağı merak ediliyor. PEKİ BAHÇELİ NEDEN BU AÇIKLAMALARI YAPTI? Ana muhalefet partisi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan DW Türçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediğiniz adaya destek vereceğinizi açıklayabilirsiniz ama kurulacak hükümette yer almak gibi bir derdiniz olmadığını söylemek hükümet etme iddianızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir. Bahçeli’nin bu açıklaması kendi tabanı açısından çok manidar ve düşündürücüdür” diye konuştu. Tezcan, Bahçeli’nin CHP, HDP ve İyi Parti’nin ittifak yapması gerektiği öngörüsü için de “Bahçeli, kendi açısından siyasette bir cephe yaratıyor ancak biz 2019 seçimlerinde kendi adayımızı göstereceğiz. Seçimlerde de Erdoğan’a karşı en geniş buluşma için bir kampanya yürüteceğiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin de desteğini almayı hedefliyoruz. Türkiye’nin sorunlarına hep birlikte çözüm getirmek isteyen herkese kapılarımız açık olacak” dedi. İYİ PARTİ: BAHÇELİ OYLARINI KAYBEDİYOR

Bahçeli’nin açıklamaları MHP oylarının seçimlerde nereye gideceği sorularını da gündeme taşımış oldu. MHP’den kopanların öncülüğünde kurulan İyi Parti'den de Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi. Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı, Meral Akşener'e sert sözler İyi Parti’nin önde gelen isimlerinden Yusuf Halaçoğlu DW Türkçe’ye “Bahçeli, AKP ile MHP birleştiğinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 38-40 bandında kalacaklarını biliyor, o yüzden bu açıklamaları yaptı. MHP tabanı ciddi oy kaybediyor” diye konuştu. “Bize engel çıkarmalarının nedeni de bu. İyi Parti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener’i aday gösterecek” diyen Halaçoğlu, sözlerini “Akşener toplumun tüm kesimlerinden büyük ilgi görüyor. Bahçeli de bu ilgiden korkuyor. MHP oyları başta olmak üzere tüm oyların en dinamik adresi İyi Parti olacağı için Bahçeli, şimdiden bu açıklamayı yapıyor. Bahçeli’nin bu açıklaması da gösteriyor ki; Erdoğan’ın karşısında Akşener daha da güçlenmiştir” diye tamamladı. HDP: BAHÇELİ'NİN TEK DERDİ KENDİSİ 2019 seçimlerine Selahattin Demirtaş’sız girecek HDP’de ise seçim stratejisine dönük çalışmalar henüz tamamlanmadı. HDP’li Mithat Sancar, HDP’nin seçim ittifaklarına nasıl baktığını Bahçeli’nin açıklamaları doğrultusunda DW Türkçe’ye değerlendirirken “Bizim ilk temennimiz kendi adayımızla Erdoğan’ı karşısına çıkmaktır ancak nasıl hareket edeceğimizi makul ve mantıklı değerlendirmelerden sonra belirleyeceğiz. Seçim için siyasi yol haritamızı henüz belirlemedik” diye konuştu.